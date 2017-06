Đẹp trai, lãng tử... vệ sĩ của Justin Bieber “đốn tim” fan nữ

Nhờ một vài khoảnh khắc đẹp "xuất thần", nhiều bạn trẻ đã vô tình trở thành nhân vật nổi tiếng khắp thế giới. Mới đây, nhờ vào bức ảnh do một cô gái chụp tại một buổi biểu diễn, anh chàng Boy Roeles - vệ sĩ của Justin Bieber đã bất ngờ trở thành cái tên cực hot trên mạng xã hội. Ảnh trong bài: Twitter/Instagram nhân vật. Được biết, nhân vật chính trong ảnh gây sốt mạng quốc tế vừa qua là Boy Roeles - một nhân viên an ninh tại buổi biểu diễn của chàng "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber. Tuy không phải là vệ sĩ thường trực của Justin Bieber nhưng sự xuất hiện của Boy Roeles tại địa điểm biểu diễn đã trở thành một điển nhấn thú vị, hớp hồn biết bao fan nữ. Giống như nhiều hot boy nổi tiếng nhờ một khoảnh khắc trước đây, Boy Roeles sở hữu một khuôn mặt, vẻ bề ngoài được nhận xét là "đẹp hoàn hảo". Sau buổi biểu diễn của Justin Bieber, trên Twitter xuất hiện rất nhiều dòng chia sẻ của các fan nữ, lột tả cảm giác thích thú, sự phấn khích khi họ vô tình bắt gặp một anh chàng siêu điển trai, làm công tác bảo đảm an ninh tại buổi biểu diễn. Sở hữu vẻ bề ngoài nổi bật, phong thái cực "ngầu", cực lãng tử, nhưng chàng vệ sĩ đẹp trai của Justin Bieber đã tạo ra bất ngờ lớn khi tiết lộ tuổi thật của mình. Không thể tin được một chàng trai tạo cảm giác trưởng thành, chững chạc như vậy năm nay mới 18 tuổi. Rất nhiều cô gái trẻ, thậm chí là cả những "bà chị" lớn tuổi hơn Boy Roeles đã "hú hét" trên Twitter, Instagram, khen ngợi không ngừng vẻ ngoài điển trai của anh chàng này. Có người còn mong muốn có thể thuê Boy Roeles làm vệ sĩ riêng cho mình. Ấy vậy mà.... chàng vệ sĩ điển trai lại đem đến cho các fan nữ của mình một thông tin rất đáng tiếc, đó là cậu đã có bạn gái. "Tôi rất vui khi bản thân nhận được sự yêu mến của mọi người. Khi nhìn vào bức ảnh, thậm chí tôi còn không thể tin đó là mình nữa", Roeles chia sẻ, đáp lại thịnh tình của cư dân mạng. Instagram của Roeles hiện thu hút nhiều lượt theo dõi từ dân mạng. Thậm chí, chàng trai 18 tuổi còn lập thêm một tài khoản Twitter, cập nhật những hình ảnh của bản thân để chiều lòng các fan. "Tôi không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì. Được nhiều người yêu mến khá hạnh phúc, song tôi sẽ cố gắng để điều này không làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày của mình", chàng vệ sĩ 9X chia sẻ. Ảnh trong bài: Twitter/Instagram nhân vật.

