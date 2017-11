Đẹp "không góc chết", nữ sinh Sài thành bị nhầm con lai

Thời gian qua trên mạng xã hội, rất nhiều những cô gái Việt Nam sở hữu vẻ đẹp "không tì vết" đã đánh lừa cộng đồng mạng khiến họ tưởng rằng đó là con lai và mới đây nhất là trường hợp của nữ sinh Sài thành có tên Thùy Trang. Chỉ bằng vài tấm ảnh trong tà áo dài trắng và nụ cười rạng rỡ, nữ sinh tên Thùy Trang đã khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi và liên tục xin link Facebook cô bạn cho bằng được. Nữ sinh Thùy Trang tên đầy đủ là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, hiện là nữ sinh của trường THPT Trường Chinh (TPHCM). Sở hữu khuôn mặt với những đường nét cực kì ấn tượng: sống mũi cao, thon, đôi mắt to tròn sâu thăm thẳm cùng khuôn miệng đầy đặn và nụ cười tươi, Thùy Trang dễ dàng gây mê với bất cứ anh chàng nào lướt qua những bức ảnh của mình. Cũng chính bởi những đường nét khá tinh tế trên khuôn mặt, Thùy Trang được nhiều người đã đoán già đoán non rằng chắc hẳn nữ sinh 10X Sài Gòn này là con lai mới có thể mang vẻ đẹp độc đáo không thể lẫn đi đâu được ấy. Tuy nhiên, sau khi điều tra trang cá nhân của Thùy Trang, nhiều người bất ngờ rằng, nữ sinh 10X này là thuần Việt. Sau khi những bức ảnh của mình làm "nao lòng" dân mạng, Thùy Trang cho biết mình rất bất ngờ và luôn khẳng định mình là 100% thuần Việt và nhiều người tưởng nhầm là con lai vì do cách trang điểm hoặc do đeo lens của cô bạn này đánh lừa thị giác. Sau khi nổi tiếng, Thùy Trang đã lại cảm thấy rất buồn vì vấp phải những lời bình luận thô lỗ của nhiều thành phần. Nhưng cô nàng này dần quen và không còn chú ý nhiều đến những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, để tránh điều tiếng không hay, Thùy Trang đã tạm khóa trang cá nhân để tập trung cho việc học hành và tiếp tục nuôi đam mê make up của mình. Cùng ngắm nhìn những bức ảnh đẹp không tỳ vết của nữ sinh 10X Sài Gòn khiến thị giác của dân mạng bị lừa và tưởng nhầm là con lai. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.

Thời gian qua trên mạng xã hội, rất nhiều những cô gái Việt Nam sở hữu vẻ đẹp "không tì vết" đã đánh lừa cộng đồng mạng khiến họ tưởng rằng đó là con lai và mới đây nhất là trường hợp của nữ sinh Sài thành có tên Thùy Trang. Chỉ bằng vài tấm ảnh trong tà áo dài trắng và nụ cười rạng rỡ, nữ sinh tên Thùy Trang đã khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi và liên tục xin link Facebook cô bạn cho bằng được. Nữ sinh Thùy Trang tên đầy đủ là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, hiện là nữ sinh của trường THPT Trường Chinh (TPHCM). Sở hữu khuôn mặt với những đường nét cực kì ấn tượng: sống mũi cao, thon, đôi mắt to tròn sâu thăm thẳm cùng khuôn miệng đầy đặn và nụ cười tươi, Thùy Trang dễ dàng gây mê với bất cứ anh chàng nào lướt qua những bức ảnh của mình. Cũng chính bởi những đường nét khá tinh tế trên khuôn mặt, Thùy Trang được nhiều người đã đoán già đoán non rằng chắc hẳn nữ sinh 10X Sài Gòn này là con lai mới có thể mang vẻ đẹp độc đáo không thể lẫn đi đâu được ấy. Tuy nhiên, sau khi điều tra trang cá nhân của Thùy Trang, nhiều người bất ngờ rằng, nữ sinh 10X này là thuần Việt. Sau khi những bức ảnh của mình làm "nao lòng" dân mạng, Thùy Trang cho biết mình rất bất ngờ và luôn khẳng định mình là 100% thuần Việt và nhiều người tưởng nhầm là con lai vì do cách trang điểm hoặc do đeo lens của cô bạn này đánh lừa thị giác. Sau khi nổi tiếng, Thùy Trang đã lại cảm thấy rất buồn vì vấp phải những lời bình luận thô lỗ của nhiều thành phần. Nhưng cô nàng này dần quen và không còn chú ý nhiều đến những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, để tránh điều tiếng không hay, Thùy Trang đã tạm khóa trang cá nhân để tập trung cho việc học hành và tiếp tục nuôi đam mê make up của mình. Cùng ngắm nhìn những bức ảnh đẹp không tỳ vết của nữ sinh 10X Sài Gòn khiến thị giác của dân mạng bị lừa và tưởng nhầm là con lai. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.