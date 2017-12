Đặt bánh sinh nhật hình khỉ, mẹ trẻ cay đắng khi nhận hàng

Câu chuyện mua hàng trên mạng và món đồ nhận về hoàn toàn khác với trong hình không còn quá mới mẻ. Tuy nhiên, cứ mỗi khi có sự vụ mới xảy ra, dân mạng lại thi nhau nêu ý kiến. Mới đây, một bà mẹ trẻ đã rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi đặt bánh sinh nhật cho con gái hình chú khỉ con rất dễ thương, nhưng lại nhận về được sản phẩm chẳng giống với quảng cáo chút nào. Câu chuyện mua bánh sinh nhật hình khỉ mà nhận về được sản phẩm chẳng giống với hình quảng cáo được 1 nickname chia sẻ trong cộng đồng những ông bố, bà mẹ trên mạng xã hội. Cụ thể vào trước ngày sinh nhật đứa con gái đầu lòng, bà mẹ trẻ có đến cửa hàng đặt bánh hình khỉ dễ thương ứng với con giáp của con gái và hẹn sẽ giao bánh về tận nhà. Nửa ngày sau, khi nhận bánh, bà mẹ trẻ "đen đủi" chủ quan không kiểm tra. Đến lúc lấy bánh ra cắm nến, chị mới tá hỏa nhận ra, chiếc bánh giữa lúc sáng mình chọn và hiện tại khác xa một trời một vực, không phải là chú khi dễ thương với chiếc nơ kẹp trên đầu mà thay vào đó là "trâu khỏa thân" ngồi chình ình trên chiếc bánh. Ngay sau đó, vì quá ấm ức, bà mẹ trẻ đã lập tức đăng đàn kể với hội nhóm chị em kể về câu chuyện đắng lòng của mình: "Em hối hận quá các mẹ ơi. Hôm nay sinh nhật con tròn 1 tuổi mà cái thằng làm bánh nó có tâm quá ạ. 1 cái là ảnh mẫu chọn, 1 cái là em nhận được". Đi kèm với dòng than thở trên là hình ảnh đúng thật là rất khác biệt giữa hai chiếc bánh. Một cái trong ảnh thì đẹp long lanh còn một cái bên ngoài thì là con trâu người ngợm tong teo, lông lá như bị thiêu rụi. Đã vậy, Ngay sau khi những dòng than thở của bà mẹ trẻ mua bánh sinh nhật khỉ nhận về "trâu khỏa thân" được đăng tải đã nhận được sự đồng cảm của cộng đồng chị em trong hội nhóm. Ai nấy cũng vừa buồn cười, vừa bất bình trước chiếc bánh sinh nhật "hết hồn". Bên cạnh những ý kiến an ủi, cũng nhiều bà mẹ chuyên làm bánh phân tích thêm rằng bánh làm mẫu là bánh fonddant, giá rẻ cũng phải hơn 1 triệu, mà không phải ai cũng làm được. Còn bánh mà mẹ trẻ kia nhận là bánh kem tươi bình thường, nên giá cả phù hợp chất lượng, khó đòi hỏi cao hơn được. Theo chia sẻ của bà mẹ "đen đủi" đặt bánh gato sinh nhật hình khỉ nhận về "trâu khỏa thân" thì chiếc bánh này chị đặt giá 350.000 đồng tại một cửa hàng bánh kem gần nhà. Ban đầu, họ cho chị coi mẫu, chị chọn xong thì họ bảo để chiều giao qua. Trước đó cũng đã có rất nhiều dân mạng gặp phải trường hợp dở khóc, dở cười khi hình chào bán khác xa với hàng nhận được như quần áo, bánh bông lan phô mai trứng muối. Qua câu chuyện trên, cũng là lời cảnh tỉnh cho các bà mẹ rút kinh nghiệm cho riêng mình, để sau này có đặt bánh kem cũng phải "điều tra" cho kỹ, kẻo tiền mất mà nhận về sản phẩm không ưng ý . Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Top 18 Đầu bếp thảm họa nhất trong lịch sử đạo bánh gato - Nguồn: Việt Vivu

