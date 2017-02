Danh tính cô gái H'Mông xinh “điên đảo” gây thương nhớ

Sau khi chia sẻ bức chụp cùng một cô gái xinh đẹp trong trang phục dân tộc ở vùng núi Tây Bắc của Việt Nam lên một Fanpage Facebook có đông thành viên cùng dòng bình luận: "Ai bảo gái dân tộc không có ai xinh nào. Hôm nay em đi hội Say Sán của dân tộc Mông ở Lào Cai, gặp cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành!", thành viên Hoàng Sơn bất ngờ được nhiều người "hỏi thăm để xin link" của cô gái xinh đẹp có đôi mắt biết nói và làn da trắng sứ. Ảnh: Hoàng Sơn. Bắt nguồn từ bức ảnh gây sốt trên, không ít bạn trẻ sau đó cũng chia sẻ khoảnh khắc được chụp cùng cô gái xinh đẹp trong trang phục dân tộc ở lễ hội xuân vùng cao. Tuy nhiên danh tính của cô gái gây "thương nhớ" này hiện vẫn là điều bí ẩn đối với dân mạng Việt. Ảnh: FB Thảo Vịt. Trước nhiều đồn đoán cho rằng cô gái xinh đẹp trong ảnh không phải là thiếu nữ dân tộc H'Mông, mà chỉ là một người vùng xuôi đi chơi lễ hội xuân ở vùng cao rồi diện trang phục dân tộc để chụp ảnh, một số bạn trẻ Lào Cai được chụp ảnh cùng cô gái này đã lên tiếng khẳng định, cô gái trong ảnh chính xác là người dân tộc H'Mông. "Người H'Mông thật nhé! Bạn ấy không phải con lai đâu nhé! Hôm qua tớ up ảnh lên ai cũng bảo con lai nhưng bạn này là người H'Mông 100%", bạn Vân cho biết. Bạn Kim Tuyến (áo nâu) đang sống tại thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai cũng khẳng định cô gái H'Mông trong ảnh chụp mới đây đang sinh sống tại xã Pha Long, Mường Khương (Lào Cai). Trước không ít bình luận còn cho rằng rằng nhan sắc của cô nàng này chắc đã nhờ sự can thiệp của dao kéo mới xinh hút hồn như vậy, Kim Tuyến thẳng thắn phản bác: "Mọi người cứ kêu người ta phẫu thuật thẩm mỹ, không phải người Mông... Các bạn đã lên đây chưa mà chưa mà biết". Ảnh: Lục Quốc Huy. Được biết, dù đang được cư dân mạng ráo riết truy tìm danh tính nhưng cô gái H'Mông xinh đẹp lại không có tài khoản riêng trên mạng hay sử dụng Facebook. Ảnh: Hoàng Sơn. Hiện tại, những hình ảnh của cô gái dân tộc xinh đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" vẫn được nhiều bạn trẻ tham gia lễ hội Say Sán diễn ra dịp Tết vừa qua khoe trên trang cá nhân và các diễn đàn, mạng xã hội. Ảnh: Sần Phương Thảo. Vẻ đẹp của những cô gái miền sơn cước luôn làm say lòng người, đặc biệt là những du khách khi có dịp được đặt chân tới vùng Tây Bắc. Họ thường được ví như những "bông hoa của đất trời" bởi nhan sắc mộc mạc nhưng không kém phần trong sáng và thanh khiết. Nhiều khách du lịch khi đến Tây Bắc đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của những cô gái dân tộc nơi đây. Ai ai cũng phải xin chụp với họ một tấm ảnh để làm kỷ niệm. Ảnh: Lương Hải Li Li. "Ai bảo người Mông không có cô gái xinh? Xinh cực luôn", "Cô gái H'mông 100% đây"... là những bình luận sau mỗi bức ảnh được du khách chia sẻ. Ảnh: Tij Laug Thu.

Sau khi chia sẻ bức chụp cùng một cô gái xinh đẹp trong trang phục dân tộc ở vùng núi Tây Bắc của Việt Nam lên một Fanpage Facebook có đông thành viên cùng dòng bình luận: "Ai bảo gái dân tộc không có ai xinh nào. Hôm nay em đi hội Say Sán của dân tộc Mông ở Lào Cai, gặp cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành!", thành viên Hoàng Sơn bất ngờ được nhiều người "hỏi thăm để xin link" của cô gái xinh đẹp có đôi mắt biết nói và làn da trắng sứ. Ảnh: Hoàng Sơn. Bắt nguồn từ bức ảnh gây sốt trên, không ít bạn trẻ sau đó cũng chia sẻ khoảnh khắc được chụp cùng cô gái xinh đẹp trong trang phục dân tộc ở lễ hội xuân vùng cao. Tuy nhiên danh tính của cô gái gây "thương nhớ" này hiện vẫn là điều bí ẩn đối với dân mạng Việt. Ảnh: FB Thảo Vịt. Trước nhiều đồn đoán cho rằng cô gái xinh đẹp trong ảnh không phải là thiếu nữ dân tộc H'Mông, mà chỉ là một người vùng xuôi đi chơi lễ hội xuân ở vùng cao rồi diện trang phục dân tộc để chụp ảnh, một số bạn trẻ Lào Cai được chụp ảnh cùng cô gái này đã lên tiếng khẳng định, cô gái trong ảnh chính xác là người dân tộc H'Mông. "Người H'Mông thật nhé! Bạn ấy không phải con lai đâu nhé! Hôm qua tớ up ảnh lên ai cũng bảo con lai nhưng bạn này là người H'Mông 100%", bạn Vân cho biết. Bạn Kim Tuyến (áo nâu) đang sống tại thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai cũng khẳng định cô gái H'Mông trong ảnh chụp mới đây đang sinh sống tại xã Pha Long, Mường Khương (Lào Cai). Trước không ít bình luận còn cho rằng rằng nhan sắc của cô nàng này chắc đã nhờ sự can thiệp của dao kéo mới xinh hút hồn như vậy, Kim Tuyến thẳng thắn phản bác: "Mọi người cứ kêu người ta phẫu thuật thẩm mỹ, không phải người Mông... Các bạn đã lên đây chưa mà chưa mà biết". Ảnh: Lục Quốc Huy. Được biết, dù đang được cư dân mạng ráo riết truy tìm danh tính nhưng cô gái H'Mông xinh đẹp lại không có tài khoản riêng trên mạng hay sử dụng Facebook. Ảnh: Hoàng Sơn. Hiện tại, những hình ảnh của cô gái dân tộc xinh đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" vẫn được nhiều bạn trẻ tham gia lễ hội Say Sán diễn ra dịp Tết vừa qua khoe trên trang cá nhân và các diễn đàn, mạng xã hội. Ảnh: Sần Phương Thảo. Vẻ đẹp của những cô gái miền sơn cước luôn làm say lòng người, đặc biệt là những du khách khi có dịp được đặt chân tới vùng Tây Bắc. Họ thường được ví như những "bông hoa của đất trời" bởi nhan sắc mộc mạc nhưng không kém phần trong sáng và thanh khiết. Nhiều khách du lịch khi đến Tây Bắc đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của những cô gái dân tộc nơi đây. Ai ai cũng phải xin chụp với họ một tấm ảnh để làm kỷ niệm. Ảnh: Lương Hải Li Li. "Ai bảo người Mông không có cô gái xinh? Xinh cực luôn", "Cô gái H'mông 100% đây"... là những bình luận sau mỗi bức ảnh được du khách chia sẻ. Ảnh: Tij Laug Thu.