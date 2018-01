Dàn "soái ca thời sự" nổi tiếng sau vài giây lên sóng

Gần đây, dù chỉ xuất hiện trong bản tin thời sự trưa ngày 1/1/2018 chỉ có 2 giây nhưng soái ca người Pháp có tên Emeric Rachedi (16 tuổi) đã trở nên vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu của nhiều dân mạng, Emeric là một trong những vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam trong năm 2018. Để có được trang cá nhân của "soái ca thời sự" này, dân mạng cũng mất khá nhiều thời gian để kết nối và lần mò. Theo lời tiết lộ của những người từng may mắn bắt gặp cậu bạn thì ngoài đời Emeric còn điển trai hơn trên TV rất nhiều. Cậu bạn cao khoảng 1m76 và có thể nói tới 6 thứ tiếng. Trước đó, Sébastien Fahrni một anh chàng người Thụy Sĩ, xuất hiện trong bản tin thời sự phát sóng vào tháng 4/2016. Với hàm râu quai nón nam tính, sống mũi thẳng tắp, Sébastien Fahrni, nhân viên của đại sứ quán Thụy Sĩ ở Việt Nam, được dân mạng gọi bằng biệt danh "soái ca ngoại giao". Chỉ vài giây lướt qua màn ảnh bản tin thời sự, Sébastien Fahrni đã khiến giới trẻ Việt muốn biết thêm về anh. Những hình ảnh đời thường của "soái ca ngoại giao" nhanh chóng được tìm thấy. Không chỉ có các soái ca Tây, nhiều anh chàng Việt Nam cũng nổi như cồn nhờ việc được lên sóng truyền hình, dù ít giây. Điển hình như hình ảnh một chàng IT điển trai được ví như Tiêu Nại phiên bản đời thực. Dù danh tính của chàng trai nay đến giờ vẫn là một ẩn số, song một lần nữa ai cũng tin rằng muốn gặp trai đẹp cứ chăm xem thời sự Trong chương trình thời sự trưa phát sóng trên kênh VTV1 hồi tháng 9, dân mạng cũng đã dành nhiều sự chú ý cho một chàng trai đi dự phiên chợ sách xưa. Dù đeo khẩu trang che lấp nửa gương mặt nhưng dân tình vẫn khăng khăng rằng đây là một mỹ nam. Ngoài du khách, nhân viên đại sứ quán, các anh cảnh sát cũng không lọt khỏi tầm mắt của dân mạng khi xem thời sự. Điển hình như chiến sĩ cảnh sát trong bản tin thời sự phát sóng lúc 6 giờ tối trên kênh HTV7 hồi đầu năm nay. Sau khi xuất hiện, chàng công an này đã khiến người xem đã đứng ngồi không yên trước khí chất ngời ngời khi đang lấy lời khai của tội phạm cướp giật ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM. Ảnh sử dụng trong bài: Cắt clip VTV. Mời quý độc giả xem clip Trai đẹp lên thời sự - Nguồn: VTV

