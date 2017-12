Đàn ông muốn giả bệnh để được ngắm nữ y tá xinh đẹp

Cô gái tên Ning Chen được nhiều người ưu ái gọi là nữ y tá nha khoa quyến rũ nhất thế giới. Khoác lên mình bộ đồng phục màu hồng xinh xắn của phòng khám, cô nàng này chỉ nở nụ cười là cánh mày râu ngất lịm. Theo miêu tả của bài viết trên tờ The Sun, rất đông nam giới đã xếp hàng dài ngoài phòng khám răng nơi Ning Chen này làm việc để xin chữa, làm đẹp răng đồng thời hy vọng có cơ hội được nói chuyện cùng nữ y tá xinh đẹp nhất thế giới này. Miêu tả về nhan sắc của Ning Chen, nhiều anh chàng đã phải dùng các mỹ từ như "thiên thần", "tiên nữ" hay "mỹ nhân" để gắn với vẻ đẹp của nữ y tá này. Sở hữu gương mặt ưa nhìn đầy thiện cảm, làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, Ning Chen đã “khuấy đảo” mạng xã hội Đài Loan sau khi hình ảnh mặc đồng phục y tá màu hồng của mình. Chia sẻ với trên tờ tin tức nổi tiếng The Sun, Ning Chen nói:"Tôi không thể tin được rằng họ nói tôi là y tá nha khoa xinh đẹp nhất thế giới. Tôi đã rất hạnh phúc trước những lời đánh giá ngọt ngào của họ và vô cùng biết ơn với tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Thật là buồn cười với tôi. Tôi luôn thích công việc này, đặc biệt là công đoạn làm trắng răng". Tuy nhiên, tin buồn cho các anh em đó là Ning Chen được cho là đã có bạn trai và theo nhiều người thì anh chàng may mắn đó cũng thuộc hàng "trâm anh thế phiệt" tại Đài Loan. Theo nhận xét của các bệnh nhân Ning Chen là y tá khá tận tụy với công việc, cực kỳ thân thiện và hấp dẫn nên bất cứ ai đến phòng khám. Không chỉ ấn tượng với nữ y tá xinh đẹp nhất thế giới khi cô ta khoác lên mình chiếc áo đồng phục mà các anh chàng còn bị hút hồn khi Ning Chen thay đồ xuống phố. Từng đường cong trên cơ thể của cô nàng này như có ma lực hút hồn cánh mày râu. Theo miêu tả của tờ The Sun, Ning Chen bắt đầu làm việc cho một phòng khám nha khoa ở thành phố Đài Chung từ đầu năm. Kể từ đó, rất nhiều khách hàng nam giả vờ kêu đau răng tới khám, nhưng thực chất là muốn tận mắt nhìn thấy cô gái trẻ. Khuôn mặt gợi cảm, thân hình bốc lửa và nụ cười đẹp mọi góc độ đã giúp Ning Chen được cộng đồng mạng mệnh danh là nữ y tá xinh đẹp nhất cộng đồng mạng. Mời quý độc giả xem clip Nhan sắc nữ y tá sau lớp khẩu trang khiến triệu người vỡ tim - Nguồn: Blog Tin

