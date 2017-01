Dân mạng tiếc thương chàng trai qua đời sau khi vừa tỏ tình

Mới đây, cộng đồng mạng Việt bày tỏ sự thương tiếc trước một chàng trai được cho là đến từ Vĩnh Phúc đã qua đời sau khi vừa tỏ tình với bạn gái. Trong đoạn clip tỏ tình trước đó, chàng trai xấu số có nickname A.T này đã khiến nhiều bạn trẻ phải ghen tỵ khi có một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn dành cho bạn gái. Trong ánh nến lung linh, cô gái e thẹn cầm bó hoa chàng trai tặng và chấp nhận lời tỏ tình bằng một cái ôm hạnh phúc. Trong khi bạn bè đang gửi lời chúc mừng không ngớt tới cặp đôi này thì trên mạng lại loan truyền thông tin và hình ảnh A.T đã qua đời vì tai nạn giao thông chỉ sau 2 tiếng tỏ tình bạn gái. Sự việc xảy đến quá đột ngột khiến cư dân mạng, bạn bè của A.T không tin chuyện xảy ra với cậu bạn quê Vĩnh Phúc này là có thật. Một số người còn cố gắng tìm những chi tiết khác nhau về trang phục trong hai bức ảnh để chứng minh sự việc có thể không phải như thế. Tuy nhiên khi đọc được những chia sẻ của cô gái mới được A.T tỏ tình, dân mạng mới phần nào tin đó là sự thật. Trên trang cá nhân của mình, cô gái có nickname H.Bé này rất buồn bã và đau khổ khi tình yêu mới chớm nở đã sớm vụt tắt. H.Bé có lẽ cũng không thể ngờ người con trai mà mấy tiếng trước vừa nói lời yêu thương, hứa hẹn với cô bao nhiêu điều đã mãi mãi đi xa. Dòng status cuối cùng của A.T trước khi được cho là qua đời vì tai nạn giao thông. Trước sự việc đáng buồn này, dân mạng không ngớt bày tỏ nỗi xót xa cho chàng trai trẻ nhưng đoản mệnh, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân của A.T. Bạn bè cũng động viên cô bạn gái chưa được hưởng trọn vẹn tình yêu cố gắng vượt qua nỗi mất mát này. Bên cạnh bày tỏ sự thương xót cho chàng trai xấu số, các bạn trẻ còn nhắc nhau nên cẩn thận khi tham gia giao thông, đặc biệt trong những ngày giáp Tết, để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Hình ảnh đời thường đậm chất thư sinh của A.T. Ảnh: Facebook nhân vật.

