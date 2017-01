Dân mạng "dậy sóng" trước nhan sắc hot girl chân dài 1m2

Được công chúng và truyền thông biết tới sau khi đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Next Top Model phiên bản Trung Quốc, đến tận bây giờ cô nàng Cư Thanh Di vẫn đang khiến dân mạng "dậy sóng" với đôi chân dài 1m2 hiếm có của mình. Hot girl chân dài Cư Thanh Di sinh ngày 16 tháng 8 năm 1997 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trước khi tham gia vào cuộc thi truyền hình đình đám dành cho người mẫu, Thanh Di đã theo học một khóa ngắn hạn tại Học viện Thời trang Bắc Kinh. Hot girl 9x sở hữu đôi chân được nhận xét là đẹp hoàn hảo về mọi mặt, từ chiều dài, cấu trúc xương đến làn da sáng mịn khiến người đối diện phải xuýt xoa không ngớt. Từ trước tới nay, chân dài vẫn luôn được xem là một trong những chuẩn mực để đánh giá vẻ đẹp của một người phụ nữ, thế nhưng việc có được đôi chân dài tới 1m2 thì thực sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thanh Di chia sẻ, đôi chân đẹp không phải chỉ cần sự can thiệp của giải phẩu thẩm mỹ hay tập luyện để cải thiện như nhiều bộ phận khác trên cơ thể mà đây được xem là "món quà trời ban". Cô nàng luôn cảm thấy mình là người rất may mắn với món quà vô giá này. “Thoạt nhìn tôi đã nghĩ đôi chân của cô ấy đã được kéo dài nhờ photoshop. Nó thật sự rất đẹp và còn đẹp một cách hoàn hảo. Chắn chắn nhiều chị em sẽ phải ghen tỵ với cô ấy còn cánh mày râu thì mê mệt cho xem”, một người dùng Weibo bình luận. Cận cảnh đôi chân dài miên man giúp người đẹp luôn nổi bật ở mọi nơi. Ngay sau khi đăng quang, Cư Thanh Di đã được công ty người mẫu Hoa Thị (đơn vị sản xuất China’s Next Top Model) mời ký hợp đồng độc quyền trong vòng 5 năm. Đại diện công ty này cho biết với thứ “vũ khí” sẵn có, Thanh Di sẽ sớm trở thành vedette trong làng người mẫu thời trang Trung Quốc. Bên cạnh thân hình mảnh mai đúng chuẩn siêu mẫu, Cư Thanh Di còn sở hữu khuôn mặt đẹp ở mọi góc cạnh, cùng chiếc mũi cao, cằm thon gọn và đặc biệt là đôi môi dày quyến rũ. Nhiều người thậm chí tỏ ra tiếc nuối khi cô nàng không đi thi hoa hậu quốc gia. Trong các shot hình, Thanh Di luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, sắc xảo theo phong cách người mẫu quốc tế, thế nhưng ở ngoài đời cô nàng lại là người khá cởi mở, hòa đồng và được đánh giá là người dễ gần. Mới vừa bước sang tuổi 20 nhưng ở Cư Thanh Di đã toát lên nhiều khí chất của một siêu mẫu trong tương lai. Người đẹp cũng không giấu ý định mong muốn sớm được bước chân ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc để đến với làng thời trang thế giới.

Được công chúng và truyền thông biết tới sau khi đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Next Top Model phiên bản Trung Quốc, đến tận bây giờ cô nàng Cư Thanh Di vẫn đang khiến dân mạng "dậy sóng" với đôi chân dài 1m2 hiếm có của mình. Hot girl chân dài Cư Thanh Di sinh ngày 16 tháng 8 năm 1997 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trước khi tham gia vào cuộc thi truyền hình đình đám dành cho người mẫu, Thanh Di đã theo học một khóa ngắn hạn tại Học viện Thời trang Bắc Kinh. Hot girl 9x sở hữu đôi chân được nhận xét là đẹp hoàn hảo về mọi mặt, từ chiều dài, cấu trúc xương đến làn da sáng mịn khiến người đối diện phải xuýt xoa không ngớt. Từ trước tới nay, chân dài vẫn luôn được xem là một trong những chuẩn mực để đánh giá vẻ đẹp của một người phụ nữ, thế nhưng việc có được đôi chân dài tới 1m2 thì thực sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thanh Di chia sẻ, đôi chân đẹp không phải chỉ cần sự can thiệp của giải phẩu thẩm mỹ hay tập luyện để cải thiện như nhiều bộ phận khác trên cơ thể mà đây được xem là "món quà trời ban". Cô nàng luôn cảm thấy mình là người rất may mắn với món quà vô giá này. “Thoạt nhìn tôi đã nghĩ đôi chân của cô ấy đã được kéo dài nhờ photoshop. Nó thật sự rất đẹp và còn đẹp một cách hoàn hảo. Chắn chắn nhiều chị em sẽ phải ghen tỵ với cô ấy còn cánh mày râu thì mê mệt cho xem”, một người dùng Weibo bình luận. Cận cảnh đôi chân dài miên man giúp người đẹp luôn nổi bật ở mọi nơi. Ngay sau khi đăng quang, Cư Thanh Di đã được công ty người mẫu Hoa Thị (đơn vị sản xuất China’s Next Top Model) mời ký hợp đồng độc quyền trong vòng 5 năm. Đại diện công ty này cho biết với thứ “vũ khí” sẵn có, Thanh Di sẽ sớm trở thành vedette trong làng người mẫu thời trang Trung Quốc. Bên cạnh thân hình mảnh mai đúng chuẩn siêu mẫu, Cư Thanh Di còn sở hữu khuôn mặt đẹp ở mọi góc cạnh, cùng chiếc mũi cao, cằm thon gọn và đặc biệt là đôi môi dày quyến rũ. Nhiều người thậm chí tỏ ra tiếc nuối khi cô nàng không đi thi hoa hậu quốc gia. Trong các shot hình, Thanh Di luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, sắc xảo theo phong cách người mẫu quốc tế, thế nhưng ở ngoài đời cô nàng lại là người khá cởi mở, hòa đồng và được đánh giá là người dễ gần. Mới vừa bước sang tuổi 20 nhưng ở Cư Thanh Di đã toát lên nhiều khí chất của một siêu mẫu trong tương lai. Người đẹp cũng không giấu ý định mong muốn sớm được bước chân ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc để đến với làng thời trang thế giới.