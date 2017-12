Dân mạng bị bộ ảnh cưới của cặp đôi phượt thủ hút hồn

Phượt hay du lịch phượt thời gian qua là cụm từ quá quen thuộc với giới trẻ, bởi nó không chỉ mang lại cảm giác được chinh phục, khám phá những cảnh vật hoang sơ, xinh đẹp mà còn là cơ hội cho những tình bạn và cả tình yêu được nảy nở. Minh chứng mới nhất là bộ ảnh cưới cực đẹp của cặp đôi phượt thủ được dân mạng rất săn đón. Bộ ảnh cưới khiến dân mạng thích thú thời gian qua là của cặp đôi phượt thủ có tên Văn Trọng (SN 1990) hiện đang làm kinh doanh tự do và Diệu Huyền ( SN 1993) đang là một cô giáo mầm non. Cả hai cùng đến từ Hưng Yên. Trọng Vũ và Diệu Huyền bắt đầu quen biết nhau qua niềm đam mê đi phượt, khi cả hai là thành viên trong một nhóm phượt tại Hưng Yên. Trong một lần cả nhóm tổ chức gặp mặt, Huyền và Trọng đã gặp nhau và "tình yêu định mệnh" đã bắt đầu. Nói về tình cảm của mình với chồng tương lai Trọng Vũ, cô dâu Diệu Huyền chia sẻ: "Mình có ấn tượng sâu sắc với "anh nhà" bởi tính cách cực vui và biết cách gắn kết mọi người. Đặc biệt, chuyến đi đến nhà thờ Nam Định là ngày đặc biệt khi hai đứa chúng mình chính thức nhận ra tình cảm của nhau và đã nói lời yêu đầu tiên". ""Anh nhà" đã nhường luôn cả chăn cho mình, mặc dù phải ngủ ngoài trời lạnh. Những hành động đơn giản chỉ là đi đun nước ấm pha cà phê và mì tôm cho mình ăn, rồi những cái ôm thật nhẹ nhưng cũng đủ để thể hiện sự quan tâm anh dành cho mình", Diệu Huyền mỉm cười chia sẻ. Tình yêu của cả hai qua những chuyến đi nhưng vậy mà lớn dần. Tuy nhiên không phải chuyến đi nào cũng toàn là ngọt ngào và vui vẻ. Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn gạt bỏ được những khác biệt để dung hòa với nhau. Đà Lạt – thành phố sương mù mộng mơ là nơi được cặp đôi phượt thủ Trọng Vũ và Diệu Huyền lựa chọn để chụp bộ ảnh cưới của mình. Mỗi bức ảnh cưới của cặp đôi phượt thủ trẻ người Hưng Yên lại mang một màu sắc khác nhau, tạo nên một bộ ảnh cưới đáng nhớ. Có những bức lộng lẫy được chụp trên khung cảnh rộng lớn, hùng vĩ. Có những bức trong trẻo đầy hồn nhiên. Cũng có cả những bức mang không khí thiên nhiên hoang dã, mộc mạc. Bộ ảnh cưới như thể hiện được chất riêng của cả hai vợ chồng phượt thủ. Đó là những con người có cùng niềm yêu thích với thiên nhiên, sở hữu tâm hồn tự do, yêu khám phá. Mời quý độc giả xem video Ảnh cưới đẹp khó tin giữa biển mây của cặp đôi yêu phượt - Nguồn: Kênh Tin Việt

