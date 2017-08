Đám cưới Nghệ An: Dâu, rể được tặng ôtô, sổ đỏ biệt thự

Hai ngày nay, cư dân mạng Việt không ngừng xôn xao, bàn tán trước hình ảnh về một đám cưới "khủng" ở Nghệ An và mức độ hoành tráng được cho là chưa từng thấy của nó. Ảnh: Page Nghệ An. Theo thông tin được lan truyền trên mạng thì đám cưới hoành tráng này được tổ chức ở Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An, với chi phí tổ chức lên đến tiền tỷ. Ấn tượng hơn với người xem đó là thông tin kèm hình ảnh lan truyền rằng, cô dâu và chú rể còn được bố mẹ chồng tặng ngay 10 cây vàng, 1 căn biệt thự 3 tầng tại thị trấn Diễn Châu kèm sổ đỏ, 1 xe ô tô tiền tỉ... ngay tại buổi hôn lễ, trước đông đảo quan khách. Rất nhanh chóng, danh tính của cô dâu chú rể "sáng nhất" mấy ngày qua cũng đã được tìm ra. Theo đó, chú rể tên Anh Tuấn (SN 1997) và cô dâu tên Hồng Hạnh (SN 1998). Đám cưới bạc tỷ của cặp đôi này diễn ra vào trưa 19/8 tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Cũng theo thông tin được lan truyền trên mạng, gia đình hai bên đều thuộc diện khá giả, kinh doanh buôn bán bên Lào. Riêng gia đình chú rể chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý... bên Lào. Ảnh: Facebook. Trước những thông tin lan truyền về đám cưới bạc tỷ, các nhân vật chính hiện vẫn chưa lên tiếng. Ảnh cắt clip. Cô dâu chú rể cười tươi trong ngày trọng đại. Ảnh: Beat. Xe rước dâu cũng "chất lừ". Đám cưới với màn bắn pháo hoa bay ngợp trời... ... "phủ màu" đường quốc lộ. Ảnh: Beat. Không gian tiệc cưới đẹp lung linh. Ảnh: Hồng Hải.

