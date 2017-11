Cựu hot girl trường Amsterdam thay đổi thế nào khi du học Anh?

Với nhiều học sinh trường Amsterdam nickname ChiChi không còn xa lạ bởi đây là cô gái xinh đẹp, đa tài mà ngôi trường chuyên danh tiếng này đã đào tạo ra. Sau gần 3 năm im ắng, để lo chuyện học tập tại Anh, hot girl trường Amsterdam này đã quay trở lại với những sự thay đổi khiến nhiều người ngỡ ngàng. ChiChi tên đầy đủ là Nguyễn Kim Chi (SN 1997) tại Hà Nội, cô gái này được nhiều người biết tới với những thành tích cá nhân đáng nể trong cả học tập lẫn hoạt động xã hội. Năm 2013, ChiChi đã đoạt giải nhất Đại sứ Ams, sau đó là huy chương bạc giải bóng rổ thành phố Hà Nội năm 2014. Chưa dừng lại, hot girl 9X trường Amsterdam này còn là người đồng sáng lập Ams MC Club, phó chủ tịch CLB Lamode khóa 2014/15. Tuy nhiên, điều khiến mọi người nhớ tới ChiChi nhất đó là suất học bổng tới 50% tại trường đại học nghệ thuật danh tiếng tại Anh đó là Cambridge School of Visual and Performing Arts. Được biết mức học bổng cao nhất cho 1 sinh viên là 40%, nhưng bằng tài năng của mình cựu nữ sinh trường Amsterdam đã thuyết phục các tuyển trạch viên trao cho mình mức học bổng kỷ lục. Ngay trong thời gian hoàn thành chương trình học THPT tại trường Amsterdam Chi Chi đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình khi tự tin tham gia thiết kế và tổ chức cho nhiều triển lãm thời trang, Fashion Show. Sau 3 năm im ắng để lo chu toàn chuyện sách vở, ChiChi mới đây đã quay trở lại và tiết lộ cuộc sống đầy màu sắc tại Vương quốc Anh, nơi mà cô bạn hot girl 9X trường Amsterdam đang theo học. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, ChiChi cho biết sau 3 năm học tập tại môi trường mới, cuộc sống của cô bạn thay đổi khá nhiều. Từ kinh nghiệm chuyên ngành mà bản thân tự tích lũy cho đến kinh nghiệm sống một mình xa quê. Trường Cambridge School of Visual and Performing Arts có rất ít sinh viên Việt Nam theo học. Tuy nhiên, Chi Chi vẫn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đàn chị đi trước. Trước khi sang Anh, Chi Chi có tiết lộ ước mơ sẽ mở một thương hiệu thời trang riêng sau khi học tập cũng như tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài. Đến hiện tại, đó vẫn là một dự định mà cô gái trẻ luôn "nung nấu". Không chịu "bó gối" chờ viện trợ từ gia đình cho việc học tập của mình, ngoài giờ lên lớp, ChiChi vẫn tiếp tục đam mê kinh doanh online, nhận order những sản phẩm chất lượng dù thời gian học khá bận rộn. Xinh đẹp, tài năng và luôn năng động trong các hoạt động nghệ thuật, cựu hot girl trường Amsterdam là minh chứng bằng xương bằng thịt cho "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà dân mạng Việt hay nói với nhau. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV.

