Cười té ghế với biểu cảm của các thánh kéo co

Kéo co là trò chơi cần đến tinh thần tập thể, nó vận dụng sức lực của toàn bộ cơ thể để kéo được phần dây về bên đội của mình. Nhưng cũng chính từ trò chơi này mà rất nhiều màn biểu cảm không đỡ được của người chơi cũng như người cổ vũ khiến cộng đồng mạng phen cười chảy nước mắt. Méo mặt, trợn mắt, la hét, nghiến răng là những biểu cảm thường thấy khi chơi kéo co. Ngắm lại những hình ảnh "bá đạo" của những người chơi kéo co, cộng đồng mạng không thể nhịn được cười. Những khuôn mặt biểu cảm của người chơi kéo co là tâm điểm của những bức ảnh chế trên mạng. Chỉ cần 1 bên bỏ tay thôi là bên kia lãnh hậu quả cực lớn. "Kéo mạnh lên anh em" là câu khẩu hiệu mà người đầu dây luôn hô và khi hô cũng phải thật biểu cảm. Trong khi chị em khác nhăn mày, nhăn mặt để kéo, cười như bạn nữ này chắc sẽ bị "úp sọt". Mặc váy kéo co, không lo rách đũng. Người nghiêng chuẩn góc thì lực tay mới mạnh. Kéo co mà ngó nghiêng thế này thì có ngày ngã sấp mặt. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook.

