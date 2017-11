Cuộc sống tràn ngập màu hồng của "thánh cuồng" mèo Kitty

Thời gian qua, cộng đồng mạng biết tới rất nhiều những nhân vật phát cuồng vì mèo Kitty. Sau cô gái 9X đến từ Hải Phòng yêu điên cuồng"chú mèo không miệng" thì mới đây nhất là Nhi Kitty là nhân vật tiếp theo được nhiều người nhắc tới. Tất cả các đồ trong nhà kể cả vật dụng cá nhân của cô nàng có biệt danh Nhi Kitty đều mang tông màu hay mang hình chú mèo Hello Kitty. Không chỉ có bản thân mình yêu mèo Hello Kitty mà Nhi Kitty còn "lây lan" cho chính anh chàng người yêu của mình. Theo chia sẻ của Nhi, người yêu cô chính là người tự tay trang trí cho căn phòng của cô tràn ngập giấy dán màu hồng chuẩn ý. Sau khi những hình ảnh căn phòng cuồng Hello Kitty được đăng tải, rất nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ cô nàng và đặc biệt là anh người yêu chiều bạn gái hết nấc. Bất cứ thứ gì của Nhi Kitty đều phải liên quan đến chú mèo dễ thương đến từ Nhật Bản. Anh chàng người yêu tỉ mỉ tự tay trang trí căn phòng cho Nhi Kitty thành màu hồng chuẩn tông. Mọi thứ đều ngập tràn trong Hello Kitty. Bộ trang điểm cũng Hello Kitty được Nhi giữ gìn rất cẩn thận. Cô nàng tên Nhi Kitty còn táo bạo hơn xăm chính nhân vật mình phát cuồng lên cơ thể. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV.

