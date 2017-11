Cuộc sống sang chảnh của tiểu thư 9X suốt ngày đi du lịch

Willabelle Ong sinh ra tại Singapore, hiện sinh sống và làm việc ở Australia. 9X đã tốt nghiệp ĐH Western Australia. Willabelle nổi tiếng nhờ thành lập blog Pale Division vào năm 2011, khi mới 15 tuổi. Ban đầu, tiểu thư 9X này phát triển blog theo hướng thời trang, nhưng từ năm 2014, cô kết hợp thêm mảng du lịch và phong cách sống. Willabelle luôn có mặt trong top fashionista đình đám tại châu Á. Hình ảnh của cô "phủ sóng" không ít tạp chí danh tiếng như NYLON, Teen Vogue, MTV Style, Fashion TV cũng như tuần lễ thời trang ở nhiều nước. Năm 2014, Willabelle Ong được Teen Vogue US xếp vào top 5 blogger thời trang nổi tiếng dưới 18 tuổi. Fashionista 9X được các thương hiệu thời trang lớn như Chanel, Dior, D&G, Gucci, Jimmy Choo, Lanvin, Mulberry "chọn mặt gửi vàng" để quảng cáo trên blog. Cô cho hay 3/4 tủ quần áo của mình được tài trợ bởi các nhãn hàng này. Trong một bài phỏng vấn, Willabelle Ong tiết lộ cô thường đi du lịch nước ngoài 2-3 tuần/lần. 9X đã đặt chân tới nhiều điểm du lịch khắp thế giới như Viene, Milan (Italy), khu resort cao cấp Madinat Jumeirah và sa mạc ở Dubai, Paris (Pháp), London (Anh), New York (Mỹ), Southland, Mount Cook Village (New Zealand). Tại mỗi điểm đến, Willabelle đều khoe gu thời trang hiện đại của mình qua các bức ảnh check-in. Gần đây nhất, 9X ghé thăm vườn hoa tulip ở bang đảo Tasmania, thị trấn Yarra Glen, vách đá The Balconies trong vườn quốc gia Grampians, núi Cradle, Loch Ard Gorge... tại đất nước Australia - nơi cô đang sinh sống. Người yêu Tây giấu mặt thường là bạn đồng hành trong những chuyến "vi vu" của blogger xinh đẹp. Willabelle cho hay điều hành trang blog mất khá nhiều thời gian của mình. 9X tự lên kế hoạch, tạo kiểu tóc, chọn trang phục, chụp hình, viết bài và biên tập... Cô không hợp tác với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà được chính mẹ thường xuyên làm "phó nháy". Instagram của fashionita Singapore nổi tiếng chỉ một tháng sau khi được cô lập ra nhờ bộ sưu tập hơn 300 đôi giày từ những thương hiệu như Jeffrey Campbell, Valentino và Oscar de la Renta. Trị giá của số giày được ước tính hơn 100.000 USD. Tài khoản Instagram của Ong hiện thu hút 140.000 followers. Cùng với Facebook, Twitter, 9X nhận hợp đồng quảng cáo trên đó và kiếm bộn tiền. Cô tiểu thư con nhà giàu Willabelle sở hữu thân hình đẹp, dù chiều cao không phải lợi thế của cô. Các ngôi sao Hollywood như Vanessa Hudgens (nữ chính phim High School Musical) và Melissa Joan Hart (nữ chính phim Sabrina - cô phù thủy nhỏ) cũng follow Willabelle Ong tại Twitter. Mời độc giả xem video Willabelle Ong nói về việc mua sắm - Nguồn: Jade Seah@Youtube

Willabelle Ong sinh ra tại Singapore, hiện sinh sống và làm việc ở Australia. 9X đã tốt nghiệp ĐH Western Australia. Willabelle nổi tiếng nhờ thành lập blog Pale Division vào năm 2011, khi mới 15 tuổi. Ban đầu, tiểu thư 9X này phát triển blog theo hướng thời trang, nhưng từ năm 2014, cô kết hợp thêm mảng du lịch và phong cách sống. Willabelle luôn có mặt trong top fashionista đình đám tại châu Á. Hình ảnh của cô "phủ sóng" không ít tạp chí danh tiếng như NYLON, Teen Vogue, MTV Style, Fashion TV cũng như tuần lễ thời trang ở nhiều nước. Năm 2014, Willabelle Ong được Teen Vogue US xếp vào top 5 blogger thời trang nổi tiếng dưới 18 tuổi. Fashionista 9X được các thương hiệu thời trang lớn như Chanel, Dior, D&G, Gucci, Jimmy Choo, Lanvin, Mulberry "chọn mặt gửi vàng" để quảng cáo trên blog. Cô cho hay 3/4 tủ quần áo của mình được tài trợ bởi các nhãn hàng này. Trong một bài phỏng vấn, Willabelle Ong tiết lộ cô thường đi du lịch nước ngoài 2-3 tuần/lần. 9X đã đặt chân tới nhiều điểm du lịch khắp thế giới như Viene, Milan (Italy), khu resort cao cấp Madinat Jumeirah và sa mạc ở Dubai, Paris (Pháp), London (Anh), New York (Mỹ), Southland, Mount Cook Village (New Zealand). Tại mỗi điểm đến, Willabelle đều khoe gu thời trang hiện đại của mình qua các bức ảnh check-in. Gần đây nhất, 9X ghé thăm vườn hoa tulip ở bang đảo Tasmania, thị trấn Yarra Glen, vách đá The Balconies trong vườn quốc gia Grampians, núi Cradle, Loch Ard Gorge... tại đất nước Australia - nơi cô đang sinh sống. Người yêu Tây giấu mặt thường là bạn đồng hành trong những chuyến "vi vu" của blogger xinh đẹp. Willabelle cho hay điều hành trang blog mất khá nhiều thời gian của mình. 9X tự lên kế hoạch, tạo kiểu tóc, chọn trang phục, chụp hình, viết bài và biên tập... Cô không hợp tác với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà được chính mẹ thường xuyên làm "phó nháy". Instagram của fashionita Singapore nổi tiếng chỉ một tháng sau khi được cô lập ra nhờ bộ sưu tập hơn 300 đôi giày từ những thương hiệu như Jeffrey Campbell, Valentino và Oscar de la Renta. Trị giá của số giày được ước tính hơn 100.000 USD. Tài khoản Instagram của Ong hiện thu hút 140.000 followers. Cùng với Facebook, Twitter, 9X nhận hợp đồng quảng cáo trên đó và kiếm bộn tiền. Cô tiểu thư con nhà giàu Willabelle sở hữu thân hình đẹp, dù chiều cao không phải lợi thế của cô. Các ngôi sao Hollywood như Vanessa Hudgens (nữ chính phim High School Musical) và Melissa Joan Hart (nữ chính phim Sabrina - cô phù thủy nhỏ) cũng follow Willabelle Ong tại Twitter. Mời độc giả xem video Willabelle Ong nói về việc mua sắm - Nguồn: Jade Seah@Youtube