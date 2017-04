“Cuộc sống hai mặt” của cô giáo mầm non mặt xinh, ngực khủng

Thanh Thanh, cô giáo mầm non người Đài Loan (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng nước này sau khi biết được nghề tay trái mà cô đang theo đuổi. Ảnh: Facebook. Ngoài gây chú ý với những bức ảnh đời thường xinh đẹp, Thanh Thanh còn cho thấy mình là một cô giáo trẻ yêu nghề, quý trẻ khi thường xuyên chia sẻ lên trang Facebook cá nhân những bức ảnh chụp học sinh của mình. Thế nhưng, trước khi được biết đến với công việc chính là một giáo viên mầm non, cô gái xinh đẹp này đã "nổi như cồn" trên mạng với nghề tay trái là một streamer trên một website giao lưu kết bạn của Trung Quốc. Cũng giống như một cô nuôi dạy trẻ được nhiều học trò yêu quí, Thanh Thanh sở hữu một lượng fan không nhỏ trên mạng xã hội. Cô còn có một kênh video của riêng mình. Tại đây, Thanh Thanh thường xuyên trò chuyện với những người hâm mộ. Ngoại hình xinh đẹp cùng giọng nói ấm áp, ngọt ngào khiến cô giáo mầm non thu hút sự chú ý của người xem. Tuy nhiên, trong một số cảnh livestream trên mạng cũng như những hình ảnh trong cuộc sống đời thường, giáo viên mẫu giáo Thanh Thanh khá thoải mái khi diện những trang phục quá gợi cảm, khiến nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn khi giao con cho cô dạy dỗ. Tuy nhiên, Thanh Thanh vẫn được những người yêu quí cô từ trước tới nay đặt rất nhiều niềm tin về nhân cách của mình. Bản thân cô giáo trẻ cũng khẳng định mình chưa làm gì đi quá giới hạn để bị chỉ trích. Ảnh: Maple Grass.

