Con gái và những nỗi niềm khó nói ngày đông

Vào mùa đông, những cô gái mặt tròn thường ngại đội mũ để giữ ấm vì chúng thường che bớt tóc khiến khuôn mặt của họ có phần to hơn bình thường. Thời tiết lạnh giá làm cho phái đẹp ngại chăm sóc, tạo kiểu cho tóc hơn mùa hè. Mùa đông cũng đồng nghĩa với "mùa tăng cân". Nhiệt độ thấp làm mọi người có xu hướng ít vận động hơn, khiến cho lớp mỡ thừa dễ tích tụ. Hậu quả là khi mùa đông qua đi, bạn đã sở hữu thân hình "mỡ màng" lúc nào không hay. Để tránh cho tóc bị rối và không vào nếp vào ngày hanh khô, nhiều bạn nữ lựa chọn phương án tết (bện) tóc lại cho gọn gàng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận lựa chọn kiểu tết tóc phù hợp nếu không muốn trở lại kiểu tóc "hai sừng" tuổi thơ. Mùa đông trong mắt con gái không thể thiếu những chiếc áo khoác thật sành điệu, thời trang. Tuy nhiên, khi thời tiết quá lạnh, việc đảm bảo cho cơ thể đủ ấm mới là quan trọng nhất. Những lớp quần áo dày cộm vào mùa đông là một trong những nguyên nhân khiến phái đẹp lười dọn dẹp đám "vi-ô-lông" thường xuyên như mùa hè. Chuyện tắm rửa quả là cực hình trong những ngày lạnh giá. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà tắm với nước quá nóng vì dễ gây khô và làm giảm độ ẩm tự nhiên của da. Cơ thể con người cần nhiều năng lượng hơn vào mùa đông để giữ ấm cơ thể. Đây cũng là lý do khiến phái đẹp thường tăng cân do ăn uống không kiểm soát trong thời gian này. Những bộ váy áo mỏng manh, xinh xắn dần phải nhường chỗ cho những bộ đồ dày, ấm và có phần "kém thời trang" hơn khi mùa đông tới. Không chỉ phái đẹp mà nhiều người thường có xu hướng lười biếng hơn khi trời lạnh. Mời quý độc giả xem video Mùa đông tới bạn sợ nhất điều gì - Nguồn: HAM TV

