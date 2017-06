Cô nàng cá tính nhất The Face mùa 2 hút hồn dân mạng

Như đã biết, chương trình truyền hình "Gương mặt thương hiệu" The Face 2017 đã chính thức lên sóng tập đầu tiên. Thông qua tập này, khán giả truyền hình cũng như nhiều bạn trẻ rất chú ý tới cô nàng xinh đẹp, cá tính có tên Quỳnh Như. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Quỳnh Như tên đầy đủ là Phan Quỳnh Như sinh năm 1992. Hiện cô gái này đang là người mẫu tự do và sinh sống tại TP HCM. Trước khi đến với chương trình The Face 2017, Quỳnh Như đã rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng đặc biệt là trang mạng xã hội Instagram với những bức ảnh cá tính, biến hóa khôn lường qua các set thời trang khác nhau. Với chiều cao nổi bật 1m73 cùng nụ cười sáng, gương mặt ăn ảnh, trong dàn thí sinh của The Face, Quỳnh Như thực sự đã ghi điểm và được giám khảo và cộng đồng mạng đánh giá cao. Sau màn thể hiện ấn tượng và giành được giải Selfie đẹp nhất trong phần thi Selfie vừa qua, Quỳnh Như đã lựa chọn về đội HLV Hoàng Thuỳ và được coi là một nhân tố quan trọng của team này. Trước khi tham gia The Face, Quỳnh Như không phải là một gương mặt quá lạ lẫm khi cô nàng đã từng góp mặt trong rất nhiều MV của các ca sĩ Việt nổi tiếng. Cũng chính bởi từng xuất hiện trong những MV ca nhạc đình đám, nên việc xuất hiện trong The Face ra sao của Quỳnh Như được rất nhiều người để ý. Cũng chính nhờ những lần xuất hiện trước đây, cô nàng 9X sở hữu gương mặt đẹp là này từng xuất hiện rất nhiều TVC quảng cáo. Gương mặt đầy ấn tượng của Quỳnh Như đã làm nên tên tuổi của cô gái này. Quỳnh Như hiện đang có hơn 22.000 người theo dõi trên Facebook và 19.000 người theo dõi trên Instagram và con số này sẽ lũy tiến trong thời gian tới khi các tập tiếp theo của chương trình The Face 2017 phát sóng. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

