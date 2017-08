Cô giáo trẻ đến Bạn muốn hẹn hò tìm bạn trai "nhiều tóc"

Xinh đẹp không kém các cô giáo trẻ từng tham gia “Bạn muốn hẹn hò”, lại lanh lợi, thông minh và rất chủ động, Nguyễn Thị Thanh (24 tuổi, gốc Hà Nội) đang là cô gái “gây bão” chương trình mai mối. Ngay từ khi tập 303 chưa lên sóng, Nguyễn Thanh đã được khán giả biết đến thông qua hình ảnh và lời giới thiệu của chương trình: “Nguyễn Thị Thanh, cô giáo mầm non gốc Hà Nội là một người mạnh mẽ, cá tính và xinh xắn. Cô nàng kĩ tính, khá khó tính nhưng lại lanh lợi, vui vẻ, nói nhiều. Thanh không thích bạn trai ki bo, tính toán, ăn mặc lôi thôi, ẻo lả quá, nhất là ra đường sợ nắng, găng tay kín mít từ đầu đến chân”. Hình ảnh này thu hút gần 8 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Cô giáo xinh đẹp gốc Hà Nội nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng về ngoại hình, thậm chí, một số chàng trai còn nhân dịp chương trình chưa lên sóng, tranh thủ tìm cơ hội làm quen cô bằng cách tìm Facebook, nhắn tin kết bạn… Chiều ngày 27/8 vừa qua, màn mai mối của Nguyễn Thanh chính thức lên sóng. Đúng như lời giới thiệu của chương trình, cô giáo 24 tuổi gây ấn tượng ngày từ phút đầu với vóc dáng thon thả, gương mặt đẹp và làn da trắng nõn. Không chỉ vậy, suốt 15 phút chương trình, Thanh còn ghi điểm bởi lối kể chuyện duyên dáng và quá hài hước. Cô thành thật kể, lý do phải nhờ đến chương trình mai mối là vì làm việc trong môi trường toàn phụ huynh và con nít, lại có tật xấu làm biếng đi chơi nên không quen được chàng trai nào. Cũng có thời gian cô giáo Hà Nội quyết tâm vượt lên số phận, tự mình đi tìm tình yêu. Cô đầu tư quần áo, trang điểm, khiến mình trở nên thật đẹp rồi đến quán cà phê “thả thính”. Thế nhưng, ba lần thả là cả ba lần thất bại cay đắng, cô gái nản lòng phó mặc số phận, cho đến khi mọi người khuyên tham gia “Bạn muốn hẹn hò”. Câu chuyện “thật 100%” này của Thanh khiến khán giả cười nghiêng ngả. MC Quyền Linh liên miệng khẳng định, rất ấn tượng với cô gái này. Đến với chương trình mai mối, Thanh muốn tìm một người cao khoảng 1m70, nhiều tóc, tính cách hài hòa, vui vẻ, không gia trưởng, có trách nhiệm và “menly” chút xíu. Còn Đình Cường – chàng trai được ghép đôi với cô thì muốn tìm một cô gái cao trên 1m55, thân hình hơi ốm, không chanh chua, không lòe loẹt. Cả hai đều rất phù hợp với tiêu chí kén vợ, kén chồng của nhau. Tấm màn được vén lên, khán giả tiếp tục được phen “cười bò” vì sự hài hước của cô giáo trẻ. Vốn ưa sự thẳng thắn và chân thành, Thanh chủ động bày tỏ với chàng trai: “Em với anh đến đây gặp nhau, nói chung là một cái duyên rồi, còn đến được với nhau hay không cũng do cái nợ nữa nên em cũng mong em và anh cùng cởi mở, để mình tìm hiểu. Nếu được thì mình tiến tới, bấm nút luôn đi”. Lời thành thật ấy khiến cả Đình Cường và hai MC giật mình. Chàng trai cũng đáp lại ngọt ngào: “Anh sẽ không nói câu “anh yêu em”, anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, để chúng ta yêu nhau”. Cuối cùng, cả hai bấm nút trong sự ủng hộ của khán giả. Sau khi màn mai mối phát sóng, cô giáo mầm non Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh rơi vào tình huống bất ngờ như vậy. Số lời mời kết bạn và tin nhắn làm quen gửi đến nhiều đến mức “chưa từng thấy”. Vốn quen với cuộc sống bình lặng, hàng ngày quấn quýt bên lũ trẻ, tối về yên tĩnh nghỉ ngơi nên tình huống này khiến cô gái Hà thành có phần sợ hãi. Khi được đông đảo dân mạng biết đến, cuộc sống của cô nàng màu sắc hơn. Giữa hàng nghìn bình luận về mình, có những bình luận khen ngợi, cũng có những lời móc mỉa, chê bài nhưng Thanh vẫn cố gắng để tâm lý không bị ảnh hưởng. Cô nàng gửi lời cảm ơn đến chương trình, đã giúp mình được trải nghiệm cảm giác xuất hiện trước đám đông và có cơ hội chia sẻ những điều trong lòng.

Xinh đẹp không kém các cô giáo trẻ từng tham gia “Bạn muốn hẹn hò”, lại lanh lợi, thông minh và rất chủ động, Nguyễn Thị Thanh (24 tuổi, gốc Hà Nội) đang là cô gái “gây bão” chương trình mai mối. Ngay từ khi tập 303 chưa lên sóng, Nguyễn Thanh đã được khán giả biết đến thông qua hình ảnh và lời giới thiệu của chương trình: “Nguyễn Thị Thanh, cô giáo mầm non gốc Hà Nội là một người mạnh mẽ, cá tính và xinh xắn. Cô nàng kĩ tính, khá khó tính nhưng lại lanh lợi, vui vẻ, nói nhiều. Thanh không thích bạn trai ki bo, tính toán, ăn mặc lôi thôi, ẻo lả quá, nhất là ra đường sợ nắng, găng tay kín mít từ đầu đến chân”. Hình ảnh này thu hút gần 8 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Cô giáo xinh đẹp gốc Hà Nội nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng về ngoại hình, thậm chí, một số chàng trai còn nhân dịp chương trình chưa lên sóng, tranh thủ tìm cơ hội làm quen cô bằng cách tìm Facebook, nhắn tin kết bạn… Chiều ngày 27/8 vừa qua, màn mai mối của Nguyễn Thanh chính thức lên sóng. Đúng như lời giới thiệu của chương trình, cô giáo 24 tuổi gây ấn tượng ngày từ phút đầu với vóc dáng thon thả, gương mặt đẹp và làn da trắng nõn. Không chỉ vậy, suốt 15 phút chương trình, Thanh còn ghi điểm bởi lối kể chuyện duyên dáng và quá hài hước. Cô thành thật kể, lý do phải nhờ đến chương trình mai mối là vì làm việc trong môi trường toàn phụ huynh và con nít, lại có tật xấu làm biếng đi chơi nên không quen được chàng trai nào. Cũng có thời gian cô giáo Hà Nội quyết tâm vượt lên số phận, tự mình đi tìm tình yêu. Cô đầu tư quần áo, trang điểm, khiến mình trở nên thật đẹp rồi đến quán cà phê “thả thính”. Thế nhưng, ba lần thả là cả ba lần thất bại cay đắng, cô gái nản lòng phó mặc số phận, cho đến khi mọi người khuyên tham gia “Bạn muốn hẹn hò”. Câu chuyện “thật 100%” này của Thanh khiến khán giả cười nghiêng ngả. MC Quyền Linh liên miệng khẳng định, rất ấn tượng với cô gái này. Đến với chương trình mai mối, Thanh muốn tìm một người cao khoảng 1m70, nhiều tóc, tính cách hài hòa, vui vẻ, không gia trưởng, có trách nhiệm và “menly” chút xíu. Còn Đình Cường – chàng trai được ghép đôi với cô thì muốn tìm một cô gái cao trên 1m55, thân hình hơi ốm, không chanh chua, không lòe loẹt. Cả hai đều rất phù hợp với tiêu chí kén vợ, kén chồng của nhau. Tấm màn được vén lên, khán giả tiếp tục được phen “cười bò” vì sự hài hước của cô giáo trẻ. Vốn ưa sự thẳng thắn và chân thành, Thanh chủ động bày tỏ với chàng trai: “Em với anh đến đây gặp nhau, nói chung là một cái duyên rồi, còn đến được với nhau hay không cũng do cái nợ nữa nên em cũng mong em và anh cùng cởi mở, để mình tìm hiểu. Nếu được thì mình tiến tới, bấm nút luôn đi”. Lời thành thật ấy khiến cả Đình Cường và hai MC giật mình. Chàng trai cũng đáp lại ngọt ngào: “Anh sẽ không nói câu “anh yêu em”, anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, để chúng ta yêu nhau”. Cuối cùng, cả hai bấm nút trong sự ủng hộ của khán giả. Sau khi màn mai mối phát sóng, cô giáo mầm non Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh rơi vào tình huống bất ngờ như vậy. Số lời mời kết bạn và tin nhắn làm quen gửi đến nhiều đến mức “chưa từng thấy”. Vốn quen với cuộc sống bình lặng, hàng ngày quấn quýt bên lũ trẻ, tối về yên tĩnh nghỉ ngơi nên tình huống này khiến cô gái Hà thành có phần sợ hãi. Khi được đông đảo dân mạng biết đến, cuộc sống của cô nàng màu sắc hơn. Giữa hàng nghìn bình luận về mình, có những bình luận khen ngợi, cũng có những lời móc mỉa, chê bài nhưng Thanh vẫn cố gắng để tâm lý không bị ảnh hưởng. Cô nàng gửi lời cảm ơn đến chương trình, đã giúp mình được trải nghiệm cảm giác xuất hiện trước đám đông và có cơ hội chia sẻ những điều trong lòng.