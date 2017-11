Cô giáo mầm non tương lai và vòng eo chẳng thua Ngọc Trinh

Trần Thị Nam Trân hay Trân Trần là cái tên được cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ bởi nhan sắc và đặc biệt là vòng eo chẳng thua kém gì "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cô gái này còn là cô giáo mầm non tương lai. Trần Thị Nam Trân sinh năm 1996, hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sư Phạm TP. HCM. Cô giáo tương lai này bắt đầu được chú ý tới khi những bức ảnh xinh đẹp với thân hình nõn nà được đăng tải trên fanpage của hội Những người thích ngắm gái đẹp châu Á. Không chỉ sở hữu thân hình đẹp, nõn nà từ gót chân cho tới đỉnh đầu, Nam Trân còn gây chú ý bằng mối tình 6 năm với anh chàng thua xa mình về nhan sắc cũng như sự nổi tiếng. Được mọi người gọi với biệt danh "hot girl có vòng eo 58", Nam Trân sở hữu dáng vóc cân đối, thon gọn và quyến rũ với chiều cao 1,65m, số đo 3 vòng là 83-58-92. Đặc biệt, cô nàng này luôn được so sánh với đàn chị đi trước là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Chia sẻ về biệt danh này, Nam Trân cho biết: "Mình khá vui khi được mọi người quan tâm nhiều đến vậy, cũng rất thích thú với biệt danh này. Tuy nhiên mình cũng đang cố gắng để có vòng eo thon gọn hơn nữa. Con gái mà, càng đẹp thì càng vui hơn!". Với sắc vóc hiện có, Nam Trân thường được mời làm người mẫu ảnh cho các mẫu quảng cáo thời trang hoặc mỹ phẩm. Hình ảnh của cô nàng luôn gắn liền với sự quyến rũ, gợi cảm. Không chỉ xinh đẹp, Nam Trân còn là cô gái rất vui tính, hòa đồng và dễ gần. Theo lời nhận xét từ bạn bè, dù khá nổi tiếng trên mạng nhưng cô giáo tương lai 9X này không hề tỏ ra tự cao về bản thân mà ngược lại, cô bạn luôn tôn trọng mọi người và cởi mở thân thiện. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nam Trân đang rất tích cực học tập tại trường ĐH Sư Phạm TP HCM với mong muốn sau khi ra trường trở thành một giáo viên mầm non có chuyên môn và kiến thức tốt. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhà giáo, nên Nam Trân luôn hy vọng mình sẽ không làm gia đình thất vọng và cũng là niềm mơ ước từ nhỏ luôn cháy bỏng của cô gái 9X này. Cùng chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh xinh đẹp khác của Nam Trân.

