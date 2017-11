Cô giáo "lịm tim" vì được học sinh làm sinh nhật tại lớp

Mới đây trên mạng xã hội, clip ghi lại tiệc sinh nhật do cả lớp bí mật tổ chức cho “Người tuyệt vời nhất” - cô giáo chủ nhiệm đã được một thành viên trong lớp đăng tải trên trang cá nhân khiến dân mạng hết sức ngưỡng mộ. Đối với nghề giáo viên, những người mà cả đời của họ dành để chèo lái từng lứa học sinh trên đại dương kiến thì tình cảm của từng lứa học trò dành cho mình là điều đặc biệt nhất. Theo nhiều cô giáo, cũng chính nhờ thứ tình cảm này mà họ có nhiệt huyết thêm với nghề. Mới đây, một cô giáo dạy cấp ba ở Hà Nội đã được tận hưởng niềm hạnh phúc khi "bầy quỷ nhỏ" lớp mình đang chủ nhiệm đã bí mật tổ chức tiệc sinh nhật vô cùng dễ thương. Theo như clip ghi lại, cô giáo chủ nhiệm may mắn trên được hai học sinh hộ tống từ hành lang vào lớp. Trước đó, các học sinh khác đã rất cầu kì chuyển bị bóng bay, bánh, nến và hoa hồng để cho cuộc party ngay tại phòng học này. Đặc biệt hơn cả, ngay sau khi bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm trên đã được cả lớp đồng thanh tặng bài hát được cải biên từ lời ca khúc “Vợ tuyệt vời nhất” với những câu từ như: "“Người tuyệt vời nhất là cô chẳng ai khác ngoài cô. Là lý do em cho là cô luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì cô từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Hạnh phúc chỉ thế thôi". Chỉ là sự quan tâm đến từ những "đứa con" nhỏ của mình nhưng đã mang cả 1 bầu trời hạnh phúc đến với cô giáo chủ nhiệm lớp cấp 3 may mắn trên. Theo tìm hiểu của cộng đồng mạng được biết, bữa tiệc này được lớp 11A10 của trường THPT Hợp Thanh, Hà Nội tổ chức và cô giáo chủ nhiệm may mắn trên là cô Trương Thảo. Đại diện lớp 11A10, học sinh Nghiêm Văn Tiệp chia sẻ rằng đây là bữa tiệc mà các học sinh của lớp tổ chức cho cô Thảo và cũng là cô chủ nhiệm của lớp từ những ngày bước chân vào trường. Với bữa tiệc tổ chức sinh nhật cho giáo viên chủ nhiệm, theo học sinh Tiệp thì cả lớp không muốn phô trương trong việc thể hiện tình cảm với cô hay gì cả, chỉ là năm nay lớp tình cờ phát hiện ra giờ sinh hoạt cuối tuần sẽ trùng với ngày sinh nhật của cô, nên mới lên ý tưởng tổ chức tiệc sinh nhật vui vẻ, ấm cúng để chúc mừng cô. Được biết, để có bữa tiệc mừng sinh nhật cô giáo chủ nhiệm như trên các em học sinh trong lớp 11A10 đã mất gần một tuần để lên kế hoạch, chuẩn bị cho buổi tiệc. Điều quan trọng nhất là mọi thứ phải diễn ra trong bí mật nhằm tạo sự bất ngờ cho cô giáo. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV.

