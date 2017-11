Cô gái xinh đẹp nào sẽ là hoa khôi sinh viên Việt Nam?

Xuất sắc vượt qua 41 thí sinh có mặt tại vòng bán kết cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng (VMU 2017) khu vực miền Bắc, Đặng Anh Hà My - sinh viên ĐH Hàng hải Việt Nam - là cái tên đầu tiên được xướng lên trong top 15. Cô gái may mắn tiếp theo là nữ luật sư tương lai Nguyễn Thu Hiền. Thiếu nữ đại diện cho Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Nguyễn Khánh Linh (20 tuổi) là gương mặt xuất sắc đại diện cho Đại Lâm nghiệp tham gia tranh tài. Ngoài đời, Khánh Linh là cán bộ đoàn năng nổ, được bạn bè yêu mến. Phan Thị Mỹ Hải là một trong hai thí sinh đại diện cho Đại học Y dược Hải Phòng có mặt trong top thí sinh khu vực miền Bắc tham dự đêm chung kết. Với màn thi tài năng được đánh giá cao, Hà Ngọc Thủy Tiên (ĐH Lâm nghiệp) được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên được nhiều bạn bè ủng hộ khi tham gia Hoa khôi sinh viên Việt Nam. Với tiết mục múa dân tộc Hoàng Thị Phương Thảo - nữ sinh ĐH Hải Phòng - đã chinh phục ban giám khảo. Nữ nhà báo tương lai Nguyễn Ngọc Mai Linh đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền gây ấn tượng với phần thi tài năng và khả năng thuyết trình trước đám đông. Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Đại học Ngoại thương Hà Nội) gây chú ý với vẻ đẹp sắc sảo.Nữ sinh Nghệ An duy nhất lọt vào vòng chung kết là Nguyễn Thị Tình, 20 tuổi, sinh viên K56B3, khoa Sư phạm ngoại ngữ, Đại học Vinh. 9X quê ở xã Văn Sơn, huyện Đô Lương. Nguyễn Khánh Linh chinh phục ban giám khảo với phần thi múa dân tộc. Cô là thí sinh thứ hai của Đại học Lâm Nghiệp lọt vào vòng chung kết. Lê Thủy Cúc - nữ sinh Đại học Hàng hải Việt Nam. Là đại diện duy nhất của Học viện Quản lý giáo dục, Hoàng Thị Bích Thu tự tin sải bước trong tà áo dài tham dự trong đêm thi bán kết khu vực miền Bắc. Xuất sắc với màn trình diễn áo dài, Đỗ Thùy Dung (ĐH Hồng Đức) nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Trần Thị Lan Anh (ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông) duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Thí sinh cuối cùng góp mặt trong top 15 khu vực miền Bắc tham dự đêm chung kết là Vũ Thị Thanh Mai - sinh viên ĐH Y dược Hải Phòng.

Mời độc giả xem video Phần thi tài năng của Hoa khôi sinh viên Việt Nam - Nguồn: Zing.vn

