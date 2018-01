Du học Hàn Quốc vì... mê thần tượng, cô gái Việt nhận trái đắng

Sang Hàn Quốc du học vì đam mê thần tượng là điểm chung của không ít bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái Việt ngày nay. Đó cũng là trường hợp của cô bạn K.A đến từ Nam Đàn - Nghệ An, vì quá mê những thước phim trong show truyền hình thực tế Running Man. Chị gái sang Hàn xuất khẩu lao động, bố mẹ cũng đã định hướng cho K.A được sang đó với khát vọng đổi đời mặc dù cô bạn đã đỗ vào Học viện Báo chí và tuyên truyền vì cho rằng con gái báo chí bôn ba, sau lập gia đình cũng khổ. Chia sẻ về cuộc sống của mình K.A nói: "Mình sang Hàn được hơn 9 tháng rồi, đi theo diện tự túc. Mình đi một phần lí do vì Running Man. Mình là admin của page Running Man, mình đi theo tiếng gọi trái tim. Bên này mình cũng đi được nhà hàng Haha (nhà hàng của một thành viên trong Running Man) rồi. Nếu mọi chuyện dừng lại qua lời kể của K.A thì nhiều người đã có một câu chuyện đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống du học không hề màu hồng như cô gái Việt Nam này vẫn nghĩ, Hàn Quốc không chỉ có idol, nó còn có cả những vất vả, những khó khăn, những toan tính cơm áo, những mệt nhoài sau những giờ vật vã làm thêm. Sang Hàn Quốc, K.A sống ở một thành phố gần Seoul, không hề quen biết ai. Không như bạn bè, người nhà đến tận phòng để cho quà, tặng đồ ăn Việt Nam, dẫn đi du lịch, đi tìm việc làm, còn K.A vẫn lủi thủi một mình, rong ruổi khắp các con đường đầy tuyết rơi để xin việc. Đêm đến, trong khi bạn bè say giấc, cô bạn bật đèn nhà vệ sinh trong căn phòng dài 2m rộng 1m để học xuyên đêm, vì xác định sang đây là để học, sau khi về biết 2,3 thứ tiếng, tương lai sẽ rộng mở hơn. Sang 2 tháng thì K.A đi làm ở quán phở Việt, chủ là người Hàn. Ban đầu bà chủ rất đon đả nhưng sau đó trở mặt suốt ngày cô bạn bị mắng chửi, gây áp lực. K.A bị stress nặng nhưng ánh nặng đồng tiền đè trên vai nên phải chịu nhục, nhẫn nhịn. Cho đến đầu tháng trước, bà chủ bảo sẽ giảm giờ làm của K.A, tính ra mỗi ngày bà chỉ trả cô có 150 nghìn tiền Việt. Cô bạn khóc ngay giữa quán và chấp nhận thất nghiệp. Một tháng rồi mà bà chủ vẫn chưa chịu trả lương. K.A gọi điện bà không thèm bắt máy, nhắn số ngân hàng cho nhưng bà ấy không thèm đọc. Thậm chí đến tận cửa hàng thì bà ấy nhắn bảo về và đợi đi. K.A vẫn mạnh mồm nói với bạn bè trên lớp là thôi thì nghỉ chỗ này làm chỗ khác, chơi một vài tuần rồi tìm việc khác. Thế mà trong tối đấy đi tìm đủ mọi group, page xin việc tại Hàn nhưng K.A vẫn không tìm được việc. Sau những ngày tháng chịu đựng K.A tâm sự ứa nước mắt rằng: "Bây giờ về nước mình chẳng biết bắt đầu từ đâu và khi đi gia đình mình cũng đang nợ rất nhiều. Mình muốn tự gánh vác, mình có thể khổ, nhưng tuổi trẻ của mình còn dài, cho phép vấp ngã. Bố mẹ còn sống bao nhiêu để hưởng thụ đâu." Vé về Việt Nam ăn Tết K.A đã đặt trước tận 7 tháng cũng phải hủy vì mới đổi việc họ không cho về. Hàn Quốc mùa đông lạnh, tuyết rơi dày, hằng đêm cô bạn vẫn chăm chỉ đến chỗ làm khi mọi người sắp yên giấc và trở về nhà khi trời đã sáng. Câu chuyện của K.A. là câu chuyện điển hình của biết bao du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng không ai từ bỏ, bởi vì trong ai cũng quyết tâm đã ra đi là phải vinh quang trở về. Mời quý độc giả xem clip Liệu đi làm thêm có đủ chi phí sinh hoạt lẫn tiền học phí hay không? - Nguồn: Sunny's Colour.

Sang Hàn Quốc du học vì đam mê thần tượng là điểm chung của không ít bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái Việt ngày nay. Đó cũng là trường hợp của cô bạn K.A đến từ Nam Đàn - Nghệ An, vì quá mê những thước phim trong show truyền hình thực tế Running Man. Chị gái sang Hàn xuất khẩu lao động, bố mẹ cũng đã định hướng cho K.A được sang đó với khát vọng đổi đời mặc dù cô bạn đã đỗ vào Học viện Báo chí và tuyên truyền vì cho rằng con gái báo chí bôn ba, sau lập gia đình cũng khổ. Chia sẻ về cuộc sống của mình K.A nói: "Mình sang Hàn được hơn 9 tháng rồi, đi theo diện tự túc. Mình đi một phần lí do vì Running Man. Mình là admin của page Running Man, mình đi theo tiếng gọi trái tim. Bên này mình cũng đi được nhà hàng Haha (nhà hàng của một thành viên trong Running Man) rồi. Nếu mọi chuyện dừng lại qua lời kể của K.A thì nhiều người đã có một câu chuyện đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống du học không hề màu hồng như cô gái Việt Nam này vẫn nghĩ, Hàn Quốc không chỉ có idol, nó còn có cả những vất vả, những khó khăn, những toan tính cơm áo, những mệt nhoài sau những giờ vật vã làm thêm. Sang Hàn Quốc, K.A sống ở một thành phố gần Seoul, không hề quen biết ai. Không như bạn bè, người nhà đến tận phòng để cho quà, tặng đồ ăn Việt Nam, dẫn đi du lịch, đi tìm việc làm, còn K.A vẫn lủi thủi một mình, rong ruổi khắp các con đường đầy tuyết rơi để xin việc. Đêm đến, trong khi bạn bè say giấc, cô bạn bật đèn nhà vệ sinh trong căn phòng dài 2m rộng 1m để học xuyên đêm, vì xác định sang đây là để học, sau khi về biết 2,3 thứ tiếng, tương lai sẽ rộng mở hơn. Sang 2 tháng thì K.A đi làm ở quán phở Việt, chủ là người Hàn. Ban đầu bà chủ rất đon đả nhưng sau đó trở mặt suốt ngày cô bạn bị mắng chửi, gây áp lực. K.A bị stress nặng nhưng ánh nặng đồng tiền đè trên vai nên phải chịu nhục, nhẫn nhịn. Cho đến đầu tháng trước, bà chủ bảo sẽ giảm giờ làm của K.A, tính ra mỗi ngày bà chỉ trả cô có 150 nghìn tiền Việt. Cô bạn khóc ngay giữa quán và chấp nhận thất nghiệp. Một tháng rồi mà bà chủ vẫn chưa chịu trả lương. K.A gọi điện bà không thèm bắt máy, nhắn số ngân hàng cho nhưng bà ấy không thèm đọc. Thậm chí đến tận cửa hàng thì bà ấy nhắn bảo về và đợi đi. K.A vẫn mạnh mồm nói với bạn bè trên lớp là thôi thì nghỉ chỗ này làm chỗ khác, chơi một vài tuần rồi tìm việc khác. Thế mà trong tối đấy đi tìm đủ mọi group, page xin việc tại Hàn nhưng K.A vẫn không tìm được việc. Sau những ngày tháng chịu đựng K.A tâm sự ứa nước mắt rằng: "Bây giờ về nước mình chẳng biết bắt đầu từ đâu và khi đi gia đình mình cũng đang nợ rất nhiều. Mình muốn tự gánh vác, mình có thể khổ, nhưng tuổi trẻ của mình còn dài, cho phép vấp ngã. Bố mẹ còn sống bao nhiêu để hưởng thụ đâu." Vé về Việt Nam ăn Tết K.A đã đặt trước tận 7 tháng cũng phải hủy vì mới đổi việc họ không cho về. Hàn Quốc mùa đông lạnh, tuyết rơi dày, hằng đêm cô bạn vẫn chăm chỉ đến chỗ làm khi mọi người sắp yên giấc và trở về nhà khi trời đã sáng. Câu chuyện của K.A. là câu chuyện điển hình của biết bao du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng không ai từ bỏ, bởi vì trong ai cũng quyết tâm đã ra đi là phải vinh quang trở về. Mời quý độc giả xem clip Liệu đi làm thêm có đủ chi phí sinh hoạt lẫn tiền học phí hay không? - Nguồn: Sunny's Colour.