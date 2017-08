Cô gái Thanh Hóa cưới luôn chàng công an từng “tuýt còi” mình

Đó là câu chuyện tình yêu đặc biệt của cô gái Thanh Hóa Lê Khả Dung và chàng trung úy công an cùng quê tên Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: FBNV/Aube. Có lẽ cặp đôi này đều không ngờ cái ngày mà Khả Dung bị chàng công an Mạnh Cường tuýt còi vì vi phạm giao thông lại là ngày se duyên cho đôi vợ chồng trẻ tương lai. Sau cái ngày "định mệnh" ấy, cô gái 9X quê Thanh Hóa mới tình cờ phát hiện chàng công an Mạnh Cường đã là bạn trên Facebook của mình từ lâu. Khoảnh khắc tình cờ ấy khiến cặp đôi trở thành hai người bạn thân thiết sau những lần nói chuyện rất hợp nhau. Sau 3 năm từ cái ngày lần đầu gặp nhau và trở thành bạn bè, cuối cùng cả hai cũng đã quyết định tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc hơn đó là trở thành người yêu của nhau và sau đó là quyết định làm đám cưới. "Gặp em là định mệnh, trở thành bạn của em là một lựa chọn, nhưng yêu em và lấy em là chuyện ngoài tầm kiểm soát của anh", chàng công an Mạnh Cường nhớ lại cái ngày định mệnh đó khi bày tỏ cảm xúc với người vợ tương lai. Trong một tin nhắn gửi cho cô dâu Thanh Hóa, chú rể Mạnh Cường cũng không ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình rằng: "Anh yêu vợ nhiều lắm, đến mức mà vợ không tưởng tượng nổi đâu... 200 ngày để yêu, còn những ngày sau đó là để thương và chăm sóc cho nhau cùng với tình yêu trước đó". Những lời "mật ngọt" và khoảnh khắc tình cảm mà cặp đôi này dành cho nhau trên trang Facebook cá nhân khiến cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ và thầm ghen tỵ. Mới đây, cặp đôi trẻ lại khiến nhiều người phải ngất ngây khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong bộ ảnh được thực hiện ở Đà Nẵng. Cặp đôi Khả Dung và Mạnh Cường dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2017. Ảnh: FBNV/Aube.

