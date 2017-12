Cô gái hàm lệch, miệng méo lột xác đẹp không tưởng

‘Let Me In' là chương trình về thay đổi diện mạo nổi tiếng của Hàn Quốc. Chương trình còn được nhận rộng ra một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Mới đây, phiên bản Thái Lan có tên ‘Let Me In Thailand' khi lên sóng đã gây bão dư luận khi công bố màn lột xác khó tin của nhiều nhân vật, trong đó nổi bật là cô gái hàm lệch. Trước khi bước vào cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái Thái Lan có một làn da ngăm đen, sần sùi, khuôn mặt không cân đối, hàm lệch, miệng bị méo sang bên phải, hàng lông mày thi nhau mọc vô tổ chức. Tuy nhiên, các bác sĩ sau một thời gian ‘sửa chữa' chẳng khác gì những thầy 'phù thủy' biến cái không thể trở thành có thể. Khi các nhân vật bước ra trên sân khấu, tất cả mọi người đều phải ngỡ ngàng đến mức miệng không thể thốt nên lời. Cô gái nổi bật nhất trong ‘Let Me In' với màn ‘lột xác' đầy bất ngờ, đến nỗi mẹ cô còn phải cố gắng nhìn thật kỹ để xem có phải con gái mình không. Từ làn da đen đúa, cô gái sở hữu làn da trắng nõn nà, khuôn mặt thanh tú với sống mũi dọc dừa, đôi mắt to tròn, trông cô chẳng khác gì một thiên thần xinh đẹp. Tưởng chừng những khuyết điểm về hàm lệch, miệng méo sẽ theo cô suốt cuộc đời, nhưng sau khi tham gia chương trình, khuôn mặt cô gái đã cân đối, chỉnh hình V-line thon gọn. Nhìn cô gái trong diện mạo mới tự tin hơn và nở nụ cười hạnh phúc, nhiều người cảm thấy vui thay cho họ. Bởi ngoại hình không phải là thứ mà mỗi người được chọn khi sinh ra. Dám thay đổi chính là sự đột phá cho những người có ngoại hình không ưa nhìn. Mời quý độc giả xem video Cô gái hàm lệch thay đổi nhan sắc ngoạn mục - Nguồn: Let Me In Thailand

