Cô gái "hai lưng" bị người yêu phụ bạc gây xôn xao

Với nhiều chị em, ngoài vấn đề cân nặng thì việc vòng 1 "màn hình phẳng" cũng là điều khá đau đầu. Cũng chính vì "hai lưng" mà không thiếu những trường hợp bị người yêu 5 lần 7 lượt "đá", đó cũng là tâm sự của một bạn nữ mới đây đã chia sẻ trên fanpage NEU Confession. Cụ thể, trên fanpage NEU Confession một cô gái "màn hình phẳng" đã chia sẻ rằng cô bị người yêu đá vì người ấy cho rằng cô có người thứ 3. Nhưng theo suy đoán của nữ nhân vật chính, mọi chuyện không hoàn toàn như vậy mà lý do chính để anh chàng kia đòi chia tay là vì vòng 1 của cô bạn này không được đầy đặn. Ảnh minh họa. Trong câu chuyện trên của cô gái ngực lép cũng đã nói ra lý do khiến cuộc tình của mình chấm dứt với hai người bạn trai rằng, người thứ nhất "chỉ yêu người ngực bự", còn người thứ hai thì "chạm tay vào một lần rồi rời xa mãi mãi". Từ đó, theo nhiều dân mạng bình luận thì mối quan hệ mà cô gái trẻ nhắc đến không thể gọi là tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng về thể xác. Còn có bạn trẻ bình luận cay nghiệt hơn: "Tình yêu ngày nay nhất thiết phải phụ thuộc vào những chuyện nhạy cảm trên giường, của cảm giác thỏa mãn đầy đặn? Đành rằng, hòa hợp là chuyện cấp thiết của các cặp đôi, nhưng tan vỡ chỉ vì người phụ nữ đối tác có vòng 1 lép, thì là chuyện quá vớ vẩn?" Ảnh: minh họa. Tình yêu vì vòng 1 to hay nhỏ theo nhiều bạn trẻ thì rõ ràng nó không phải là tình yêu đích thực. Cũng từ câu chuyện của bạn gái nói trên mà nhiều dân mạng đã đặt câu hỏi hoài nghi về tình yêu trong thời buổi hiện nay. Phải chăng tình yêu say đắm đến mức có thể cùng san sẻ mọi khó khăn của cuộc sống tương lai dần dần đã biến mất mà thay vào đó tình yêu được xác nhận theo số đo của vòng 1?. Ảnh minh họa. Nếu dạo qua các fanpage, rất nhiều những câu châm ngôn xuất hiện liên quan đến vòng 1 của các chị em như "hãy nên yêu cô nàng ngực nhỏ vì…", "con gái ngực to rất chung tình vì…"? Ảnh: minh họa. Nhiều dân mạng cũng không quên để lại lời khuyên cho cô gái trong câu chuyện buồn về ngực lép của mình rằng cô nên đi tìm người khác. Bên cạnh đó nhiều người cũng khuyên cô bạn hãy nâng ngực cho đẹp rạng ngời, để tìm được người xứng đáng. Ảnh minh họa. Rất nhiều anh chàng phân vân và bỏ qua người mình từng yêu chỉ vì họ ngực lép. Đây là 1 điều theo nhiều người là vô cùng sai lầm, bởi ngoài thể xác người ta còn phải người đồng cảm về con tim để cùng xây dựng hạnh phúc. Ảnh minh họa.

Với nhiều chị em, ngoài vấn đề cân nặng thì việc vòng 1 "màn hình phẳng" cũng là điều khá đau đầu. Cũng chính vì "hai lưng" mà không thiếu những trường hợp bị người yêu 5 lần 7 lượt "đá", đó cũng là tâm sự của một bạn nữ mới đây đã chia sẻ trên fanpage NEU Confession. Cụ thể, trên fanpage NEU Confession một cô gái "màn hình phẳng" đã chia sẻ rằng cô bị người yêu đá vì người ấy cho rằng cô có người thứ 3. Nhưng theo suy đoán của nữ nhân vật chính, mọi chuyện không hoàn toàn như vậy mà lý do chính để anh chàng kia đòi chia tay là vì vòng 1 của cô bạn này không được đầy đặn. Ảnh minh họa. Trong câu chuyện trên của cô gái ngực lép cũng đã nói ra lý do khiến cuộc tình của mình chấm dứt với hai người bạn trai rằng, người thứ nhất "chỉ yêu người ngực bự", còn người thứ hai thì "chạm tay vào một lần rồi rời xa mãi mãi". Từ đó, theo nhiều dân mạng bình luận thì mối quan hệ mà cô gái trẻ nhắc đến không thể gọi là tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng về thể xác. Còn có bạn trẻ bình luận cay nghiệt hơn: "Tình yêu ngày nay nhất thiết phải phụ thuộc vào những chuyện nhạy cảm trên giường, của cảm giác thỏa mãn đầy đặn? Đành rằng, hòa hợp là chuyện cấp thiết của các cặp đôi, nhưng tan vỡ chỉ vì người phụ nữ đối tác có vòng 1 lép , thì là chuyện quá vớ vẩn?" Ảnh: minh họa. Tình yêu vì vòng 1 to hay nhỏ theo nhiều bạn trẻ thì rõ ràng nó không phải là tình yêu đích thực. Cũng từ câu chuyện của bạn gái nói trên mà nhiều dân mạng đã đặt câu hỏi hoài nghi về tình yêu trong thời buổi hiện nay. Phải chăng tình yêu say đắm đến mức có thể cùng san sẻ mọi khó khăn của cuộc sống tương lai dần dần đã biến mất mà thay vào đó tình yêu được xác nhận theo số đo của vòng 1?. Ảnh minh họa. Nếu dạo qua các fanpage, rất nhiều những câu châm ngôn xuất hiện liên quan đến vòng 1 của các chị em như "hãy nên yêu cô nàng ngực nhỏ vì…", "con gái ngực to rất chung tình vì…"? Ảnh: minh họa. Nhiều dân mạng cũng không quên để lại lời khuyên cho cô gái trong câu chuyện buồn về ngực lép của mình rằng cô nên đi tìm người khác. Bên cạnh đó nhiều người cũng khuyên cô bạn hãy nâng ngực cho đẹp rạng ngời, để tìm được người xứng đáng. Ảnh minh họa. Rất nhiều anh chàng phân vân và bỏ qua người mình từng yêu chỉ vì họ ngực lép. Đây là 1 điều theo nhiều người là vô cùng sai lầm, bởi ngoài thể xác người ta còn phải người đồng cảm về con tim để cùng xây dựng hạnh phúc. Ảnh minh họa.