Cô gái Đồng Nai bị từ chối trên truyền hình lại gây "bão"

Sau khi tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò được phát sóng hôm 5/12/2016, cô gái 24 tuổi đến từ Đồng Nai tên Nguyễn Hoàng Sang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Mặc dù có khuôn mặt xinh xắn, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dịu dàng, dễ nghe nhưng cô gái Đồng Nai vẫn bị anh chàng điển trai Hà Nội tên Ngô Hoàng Long từ chối hẹn hò. Lý do được Hoàng Long đưa ra là do khoảng cách yêu xa. Hoàng Sang đang buôn bán quần áo ở Bình Phước, trong khi chàng trai Hà Nội Ngô Hoàng Long lại lập nghiệp trong Sài Gòn. Sau chương trình dân mạng đa phần bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng, chàng trai Hà Nội đã bỏ lỡ cơ hội được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp lại có tài kinh doanh giỏi. Trước những chỉ trích dồn dập hướng về phía mình, Hoàng Long cũng đã lên tiếng giải thích rằng, anh không ấn nút đồng ý hẹn hò là có lý do của riêng mình và không có chuyện anh chê bai hoặc cố ý làm xấu mặt Hoàng Sang như nhiều thông tin lan truyền trước đó. Về phía Hoàng Sang, sau khi tham gia chương trình và bị từ chối hẹn hò, cô gái Đồng Nai đã rất bất ngờ khi nhận được hàng trăm tin nhắn mong muốn được kết bạn, làm quen. Bẵng đi một thời gian ngắn, Hoàng Sang mới đây lại khiến bao con tim "tan nát" khi bị đồn đã có người yêu. Tin đồn này xuất phát từ việc trên Facebook cá nhân của Hoàng Sang xuất hiện những tin nhắn đầy ẩn ý như đang nhớ thương ai đó. Cư dân mạng còn lùng ra được rất nhiều bức ảnh Hoàng Sang xuất hiện bên cạnh một chàng trai bí ẩn và phỏng đoán anh chàng này chính là người yêu hiện tại của cô nàng Đồng Nai xinh đẹp. Liên hệ với chàng trai bí ẩn có tên Minh Hiếu, anh cho biết mấy ngày qua cũng đã đọc được thông tin lan truyền trên mạng và cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước những tin đồn vô căn cứ. Minh Hiếu cho biết: "Mình không phải là người yêu mới của chị Hoàng Sang như mọi người đồn. Hoàng Sang là chị họ của mình, hơn mình những 6 tuổi lận. Dù là chị họ nhưng cả hai chơi với nhau khá thiết thiết như hai chị em ruột vậy". "Thực sự mấy ngày qua công việc của mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Mình mong mọi người khi đưa tin, truyền tin nên tìm hiểu rõ sự việc", Minh Hiếu bày tỏ. Về phía Hoàng Sang, cô cũng chưa từng lên tiếng về việc đã có người yêu. Điều này khiến không ít chàng trai "thở phào" vì vẫn còn có cơ hội được làm quen với cô chủ shop quần áo xinh đẹp.

