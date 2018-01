Cô gái dẫn cả người yêu cũ lẫn bạn trai mới đi thi hài nói gì?

Trong mắt nhiều người, người yêu cũ vốn đã là nhân vật khó ưa, người yêu mới của người yêu cũ lại càng là “thành phần” khó quan hệ. Ấy vậy mà anh chàng trong show hài “Thách thức danh hài” lên sóng vào ngày 3/8 lại sẵn sàng đưa cả hai nhân vật này lên truyền hình cùng mình thi hài. Cụ thể, nhân vật chính của phần thi là Doãn Văn Tân, muốn tham gia “Thách thức danh hài” nhưng lại thiếu tự tin nên đã rủ thêm người yêu cũ là Lê Thị Bích Ngọc đi cùng. Bích Ngọc hiện đã có bạn trai mới là Đào Xuân Bách. Vì không muốn để người yêu một mình vào Sài Gòn thi thố nên anh quyết định theo chân. Và kết quả là cả ba đều có mặt trên sân khấu "Thách thức danh hài". Chi sẻ lý do gạt bỏ mọi định kiến, cùng người yêu cũ thi Thách thức danh hài, Bích Ngọc nói: “Em muốn ở bên bạn trai cũ của em trong một dịp quan trọng nhưng vì bạn trai mới không cho nên đành phải để anh ấy đi theo”. Còn lý do giúp đỡ “tình địch” thi thố của Xuân Bách là: “Em đến đây vì hâm mộ anh Trấn Thành”. Tình huống oái ăm này khiến hai vị giám khảo và khán giả “ngã ngửa”. MC Trấn Thành thốt lên: “Chưa thấy cuộc tình nào như thế này”, còn Trường Giang thì xót xa: “Đúng là mối tình nghiệt ngã”... Cặp đôi giám khảo còn liên tục chọc ghẹo khiến cả ba khá ngượng ngùng trên sân khấu. Có lẽ do mối quan hệ phức tạp nên Doãn Tân, Bích Ngọc và Xuân Bách phối hợp khá rời rạc. Cả hai phải dừng chân ở vòng thứ 2 vì chưa thể làm hai giám khảo cười. Khi MC Trường Giang “nửa đùa nửa thật” gợi ý, nếu cô gái đồng ý quay lại với người yêu cũ sẽ được thi lại, Doãn Tân đã xin rút lui để tránh làm bạn gái khó xử. Nhưng Bích Ngọc lại không ngần ngại đáp: “Em đang suy nghĩ”. Chính những tình huống đối đáp như vậy đã khiến phần thi của “bộ ba người yêu cũ mới” gây xôn xao. Có rất nhiều ý kiến trái chiều và giả thuyết được đặt ra. Đa phần đều không tin, người yêu cũ, người yêu mới, tình địch lại có thể cùng nhau biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy. Nhiều người đồn đoán “bộ ba” chỉ làm trò để được nổi tiếng. Trước những đồn đoán này, Bích Ngọc (cô gái gây chú ý và bị chỉ trích nhiều hơn cả) đã có những chia sẻ bất ngờ. Bích Ngọc tỏ ra khá bình thản trước những bình luận trái chiều của dân mạng. Thậm chí cô còn “rất vui vẻ” khi phần thi của mình được khán giả đón nhận nhiệt tình. “Tham gia Thách thức danh hài mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn đến vậy. Và niềm hạnh phúc lớn nhất là tiết mục đã đem lại tiếng cười cho khán giả. Còn mọi ý kiến của mọi người mình đều tôn trọng”, Bích Ngọc nói. Chia sẻ về mối quan hệ tay ba gây tranh cãi, Bích Ngọc chỉ nói ngắn gọn: “Đối với mình, không yêu thì có thể làm bạn nên việc đi thi cùng nhau là chuyện rất bình thường. Tất cả mọi mối quan hệ muốn lâu bền phải dựa trên tự tôn trọng”. Khi được hỏi, mối quan hệ thật sự giữa ba người và việc cùng người yêu cũ đi thi hài chỉ là một chiêu trò gây chú ý, Bích Ngọc chỉ giữ im lặng. Mời quý độc giả xem video "Loạn não" với thanh niên "rủ người yêu mới của người yêu cũ" đi thi - Nguồn: DIEN QUAN Comedy / Hài

