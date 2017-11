Cô gái 9X Nghệ An xinh đẹp với giọng hát "nổi da gà"

Không hát nhép mà sử dụng chính giọng hát thật của mình để chinh phục khán giả bằng những nốt cao chốt vót, cô gái 9X Nghệ An đã khiến nhiều người phải "nổi da gà" khi nghe những clip tự thu âm của mình. Ảnh trong bài: NVCC. Cô gái được nhắc tới với những clip khoe giọng đó là Nguyễn Thị Thu Ngân hay còn được biết đến với cái tên Ngân Ngân sinh ra tại Nghệ An, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Với giọng hát ngọt ngào, khỏe khoắn, cô bạn 9X này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Sinh ra trong 1 gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng Ngân Ngân được trời phú cho giọng hát mà ai nghe qua một lần cũng ấn tượng. Cũng vì chính nhận được những lời khen khi còn tấm bé, cô gái 9X xứ Nghệ đam mê ca hát và cứ thế ngấm sâu vào máu. Chia sẻ với PV Kiến Thức, Ngân Ngân từng tâm sự rằng những lần mệt mỏi hát vu vơ bớt căng thẳng và dần dần cô bạn này tự tin bước lên sân khấu lớn thể hiện năng khiếu của mình. Dù đam mê ca hát nhưng nhiều người lại bất ngờ khi cô bạn này lại lại thi vào 1 trường đại học liên quan đến ngành kinh tế. Tuy nhiên, với tiếng gọi của đam mê ca hát, Ngân Ngân đã gác lại kiến thức tự nhiên vào Sài Gòn làm sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Chân ướt, chân ráo vào TP HCM, Ngân Ngân gặp rất nhiều khó khăn từ việc chưa quen với cuộc sống xa nhà cho đến việc không có mối quan hệ. Nhớ lại những ngày đó, Ngân Ngân chia sẻ: "Thời gian đầu vào nó cũng hơi khó khăn với em vì em không hề có mối quan hệ nào với ai ở trong nam. Nhưng may mắn cho em là đi đến đâu cũng được giúp đỡ, khoảng thời gian đầu vào nam , em đã được ở nhờ mà không mất một đồng nào". Chẳng quen biết ai, kinh tế eo hẹp, ngoài giờ lên lớp Ngân Ngân xin làm thêm rất nhiều công việc từ phục vụ quán cafe. Sau này khi bắt đầu xây dựng được những mối quan hệ, cô bạn này bắt đầu được đi hát phòng trà và tại các quán sinh viên. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và giọng hát đầy truyền cảm, Thu Ngân còn từng đạt được nhiều giải thưởng như quán quân của cuộc thi “Hãy hát lên 2017”, giải nhì tiếng hát sinh viên học sinh tỉnh Nghệ An. Được biết, 9x cũng đang tham gia cuộc thi “Dấu chân showbiz” và lọt vào vòng bán kết. Năm 2017, Ngân Ngân đã dự thi chương trình Giọng hát Việt nhưng đáng tiếc cô bạn này chưa tạo được nhiều ấn tượng với các vị HLV. Tuy nhiên, chẳng nhụt chí, cô gái quê Nghệ An này lại tiếp tục nộp đơn đăng kí dự thi mùa tiếp theo để 1 lần nữa khẳng định lại tên tuổi của mình. Chia sẻ với PV Kiến Thức về dự định trong tương lai Ngân Ngân nói: "Sắp tới em sẽ thu âm 1 bài hát mới do chính người bạn của em viết tặng và sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất để gửi tới mọi người và mong mọi người ủng hộ. Còn về tương lai dài hơn, em sẽ tiếp tục thử sức với những cuộc thi tiếng hát và coi đó vừa là để thử thách bản thân, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm sân khấu". Sở hữu giọng hát ngọt ngào, khỏe khoắn giống với người đồng hương của mình là Hương Tràm, Ngân Ngân trở thành 1 hiện tượng trên mạng xã hội với những clip khoe giọng cực đỉnh chỉ với 1 chiếc tai phone và 1 chiếc điện thoại. Ảnh trong bài: NVCC.

