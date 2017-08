Cô gái 19 tuổi mang nét đẹp hòa trộn Châu Bùi - Hạ Vi

Mới đây trong chương trình gameshow The Look, một cô gái 19 tuổi được nhận xét sở hữu vẻ đẹp giống rất nhiều hot girl, người đẹp nổi tiếng như Châu Bùi hay "mỹ nữ vạn người mê" Hạ Vi đã gây chú ý cho nhiều người. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Cô gái 9X được dân mạng chú ý tới vừa qua có tên Phạm Diệu Linh sinh năm 1998 hiện đang sống và làm nghề người mẫu ảnh tại Hà Nội. Theo chia sẻ của Diệu Linh, năm nay cô sẽ là tân sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, còn về Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thì hiện tại đang bảo lưu kết quả học tập tại đây. Cũng vì lịch học không cho phép, nên Diệu Linh không thể học được chuyên sâu về âm nhạc và đó cũng là ước mơ từ nhỏ của cô gái 9X xinh đẹp này. Sở hữu một gương mặt thanh tú, ấn tượng Diệu Linh được nhiều người nhận xét có nhan sắc cộng hưởng hoàn hảo giữa hot girl Châu Bùi và "mỹ nữ vạn người mê" Hạ Vi. Theo chia sẻ của Diệu Linh: "Lúc ban đầu mình không định tham gia The Look đâu nhưng bạn bè, anh chị cứ "xúi" mình đăng kí đi. Về việc may mắn lọt top 5 có lượt bình chọn cao nhất, mình cảm thấy rất bất ngờ và vui vì vòng sơ tuyển online vốn có cái khó khăn của riêng nó, đó chính là cần rất nhiều sự yêu thích, trong khi ấy Facebook mình chỉ lèo tèo vài nghìn follow." Cũng theo nhận xét của nhiều người, Diệu Linh là cô gái đa phong cách ăn mặc. Khi đi học thì cô bạn này tối giản với quần jeans, áo phông, có khi là cả dép tông nhưng khi xuống phố, cô bạn 9X xinh đẹp trên sẽ dành nhiều thời gian để chăm chút hơn. Tự nhận xét về tính cách của mình, Diệu Linh chia sẻ rằng, cô hòa đồng, nói nhiều này, thỉnh thoảng hơi điên điên. Nhưng bạn bè, từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3, ĐH đều nhận xét, rằng lúc mới gặp nhìn cô bạn 9X này khó gần, chảnh và chắc là không chơi cùng được. Hiện tại trên trang cá nhân của mình, Diệu Linh nhận được rất nhiều lời khen từ dân mạng và đặc biệt là sau khi cô nàng sở hữu vẻ đẹp "đa hot girl" này xuất hiện trên chương trình The Look 2017. Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của Diệu Linh, cô nàng sở hữu vẻ đẹp "đa hot girl" đang vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Mới đây trong chương trình gameshow The Look, một cô gái 19 tuổi được nhận xét sở hữu vẻ đẹp giống rất nhiều hot girl, người đẹp nổi tiếng như Châu Bùi hay "mỹ nữ vạn người mê" Hạ Vi đã gây chú ý cho nhiều người. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Cô gái 9X được dân mạng chú ý tới vừa qua có tên Phạm Diệu Linh sinh năm 1998 hiện đang sống và làm nghề người mẫu ảnh tại Hà Nội. Theo chia sẻ của Diệu Linh, năm nay cô sẽ là tân sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, còn về Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thì hiện tại đang bảo lưu kết quả học tập tại đây. Cũng vì lịch học không cho phép, nên Diệu Linh không thể học được chuyên sâu về âm nhạc và đó cũng là ước mơ từ nhỏ của cô gái 9X xinh đẹp này. Sở hữu một gương mặt thanh tú, ấn tượng Diệu Linh được nhiều người nhận xét có nhan sắc cộng hưởng hoàn hảo giữa hot girl Châu Bùi và "mỹ nữ vạn người mê" Hạ Vi. Theo chia sẻ của Diệu Linh: "Lúc ban đầu mình không định tham gia The Look đâu nhưng bạn bè, anh chị cứ "xúi" mình đăng kí đi. Về việc may mắn lọt top 5 có lượt bình chọn cao nhất, mình cảm thấy rất bất ngờ và vui vì vòng sơ tuyển online vốn có cái khó khăn của riêng nó, đó chính là cần rất nhiều sự yêu thích, trong khi ấy Facebook mình chỉ lèo tèo vài nghìn follow." Cũng theo nhận xét của nhiều người, Diệu Linh là cô gái đa phong cách ăn mặc. Khi đi học thì cô bạn này tối giản với quần jeans, áo phông, có khi là cả dép tông nhưng khi xuống phố, cô bạn 9X xinh đẹp trên sẽ dành nhiều thời gian để chăm chút hơn. Tự nhận xét về tính cách của mình, Diệu Linh chia sẻ rằng, cô hòa đồng, nói nhiều này, thỉnh thoảng hơi điên điên. Nhưng bạn bè, từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3, ĐH đều nhận xét, rằng lúc mới gặp nhìn cô bạn 9X này khó gần, chảnh và chắc là không chơi cùng được. Hiện tại trên trang cá nhân của mình, Diệu Linh nhận được rất nhiều lời khen từ dân mạng và đặc biệt là sau khi cô nàng sở hữu vẻ đẹp "đa hot girl" này xuất hiện trên chương trình The Look 2017. Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của Diệu Linh, cô nàng sở hữu vẻ đẹp "đa hot girl" đang vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.