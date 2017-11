Cô dâu xinh như hoa hậu, hát hay như ca sĩ gây sốt

Làm vợ của cầu thủ là phải chấp nhận nỗi cô quạnh khi chồng luyện tập xa nhà, phải giơ vai gánh vác những việc lớn việc nhỏ của gia đình để chồng tập trung thi đấu… Công việc “làm vợ” ấy không phải ai cũng dám đảm đương. Trương Phương Thảo (sinh năm 1993, Nghệ An) - cô dâu nổi tiếng với bài hát cảm động tặng chồng ngày cưới nổi tiếng những ngày gần đây lại khác. Cô yêu cầu thủ từ năm 20 tuổi và 4 năm sau theo chàng về dinh không mảy may chút đắn đo. Không phải cô chưa từng nghĩ đến những vất vả trong tương lai, chỉ có điều, tình yêu sâu đậm của chồng đã giúp cô có niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Phương Thảo là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp hiện rõ ở gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, nụ cười rạng rỡ và cách ăn mặc giản dị. Phương Thảo cũng là một cô gái chịu thương, chịu khó, chí thú làm ăn, ngoài công việc ở một bệnh viện còn tranh thủ kinh doanh online. Chính những đức tính này đã quyến rũ hậu vệ tài năng của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An – Thế Nhật. Thảo và Nhật gặp nhau lần đầu cách đây 4 năm khi đi uống cà phê cùng vợ chồng cầu thủ Âu Văn Hoàn (hậu vệ câu lạc bộ TP.HCM). Làm việc và thi đấu cùng một thành phố nên cặp đôi có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau rồi không biết cảm mến nhau từ khi nào. Không có lời tỏ tình chính thức, cũng chẳng một câu nói “Anh yêu em” bởi bản tính vốn đã “khô như ngói”, thế nhưng, Thế Nhật không ngờ rằng sự khô khan, thật thà của mình lại khiến cô gái xinh đẹp rung động. “Mình không nhớ anh ấy mất bao lâu mới tán đổ mình, cứ tích góp tình cảm rồi gắn bó với nhau thôi. Điều mình quý nhất ở anh là anh luôn tin tưởng mình và những lúc khó khăn, anh là người duy nhất bên cạnh giúp đỡ mình”, Thảo chia sẻ. 4 năm gắn bó, chuyện tình cảm của Phương Thảo và Thế Nhật không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”. Họ từng chia tay suốt 1 năm trời, đó là lúc Thế Nhật vào thi đấu cho câu lạc bộ Cần Thơ. Khoảng cách địa lý và những khúc mắc riêng tư khiến hai người xung đột kéo dài, cuối cùng quyết định “mệnh ai nấy sống”. Nhưng rồi, họ thấy quá khó khăn để quên nhau và bắt đầu với một người khác. “Cả hai đều vượt quá ngưỡng chịu đựng nhưng ai cũng cứng đầu. Mãi sau anh mới mở lời, rồi mới bắt đầu lại để có ngày hôm nay”, Thảo nhớ lại. Tình cảm từ sau lần đứt đoạn đó được duy trì bằng sự tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau. Nhật và Thảo đã chịu quá nhiều thương tổn trong 1 năm chia tay ấy và họ không muốn phải trải qua một lần nữa. Cho đến đầu năm 2017, cặp đôi chính thức bàn đến chuyện cưới xin. Công việc ổn định, tình cảm chín muồi, lại xây được một ngôi nhà nhỏ tại thành phố nên họ đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. “Mình cũng có nhiều nỗi sợ, sợ sau này phải sống một mình, chăm con một mình khi chồng thi đấu xa, bố mẹ nội ngoại đều ở quê. Nhưng mình tin anh sẽ biết cách khiến mình mạnh mẽ”, Phương Thảo hạnh phúc chia sẻ. Mời độc giả xem video Cô dâu xinh đẹp hát tặng chồng ngày cưới

