Chuyện tình cảm hot girl 2017: Kẻ chia tay, người vừa mới công khai

Tháng 3 năm nay, Cường Seven - Mlee tuyên bố chia tay sau gần 4 năm gắn bó. Cả hai đều thông báo đến người hâm mộ và truyền thông. Theo "bông hồng lai", nguyên nhân đổ vỡ vì họ không tìm được tiếng nói chung. Hậu chia tay, Cường Seven - Mlee vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Dù có tin đồn từ năm 2014, mãi đến tháng 6/2015, Mlee - Cường Seven mới công khai mối quan hệ. Đôi trẻ nhận được nhiều sự ủng hộ khi hẹn hò. Trong suốt 4 năm, cả hai luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, động viên và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Châu Bùi - Decao là một trong những cặp hot teen nhận được nhiều sự ủng hộ kể từ lúc yêu nhau. Hai bạn trẻ công khai hẹn hò vào tháng 6/2016 và luôn được biết đến là đôi cá tính, nổi bật. Tinh yêu của hot girl Châu Bùi - Decao là những khoảnh khắc vừa lãng mạn, vừa nồng nhiệt. Họ cùng đi du lịch, gây ấn tượng tại Seoul Fashion Week và luôn gắn bó "như hình với bóng". Tháng 6 vừa qua, tin đồn cả hai đã "đường ai nấy đi" thu hút nhiều sự chú ý. Sau hai tháng không nhiều tương tác trên mạng xã hội lẫn xuất hiện cùng nhau, phía Châu Bùi xác nhận thông tin này. Quản lý của cô cho biết nguyên nhân vì áp lực công việc, không có sự xuất hiện của người thứ 3. Hậu chia tay, Decao vẫn còn vương vấn khi đăng ảnh mặn nồng cùng người cũ. Tuy nhiên, họ xác nhận trên trang cá nhân rằng giữ mối quan hệ bạn bè. Ngọc Thảo - Andree cũng là một trong những đôi khiến fan tiếc nuối khi chia tay trong năm 2017. Dù cả hai chưa lên tiếng chính thức, những dòng trạng thái buồn và việc không đăng ảnh cùng nhau trong thời gian dài khiến mọi người không khỏi hoài nghi. Trong gần 2 năm hẹn hò, cặp Ngọc Thảo - Andree được khen ngợi là hợp nhau và không ồn ào. Ngọc Thảo - Andree bắt đầu hẹn hò khi cô vào công ty mới được 4 tháng. Từng im lặng trước nhiều tin đồn, đến năm 2015, hot girl Sài thành mới công khai vì xác định mối quan hệ nghiêm túc. Cô cho biết Andree là người chững chạc, nam tính và cho rất nhiều lời khuyên bổ ích. Thời còn mặn nồng, cả hai dành nhiều thời gian cho nhau và thường chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn lên mạng xã hội. 2017 cũng là năm có nhiều đôi tìm thấy hạnh phúc. Vào tháng 2, Sĩ Thanh công khai hẹn hò với Hạo Đông - chàng bác sĩ được mệnh danh "điển trai nhất Việt Nam". Tình yêu của họ được lấp đầy bởi những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn. Sĩ Thanh - Hạo Đông được nhận xét là đôi trai tài, gái sắc. Cả hai có duyên kết hợp lần đầu khi Hạo Đông tham gia MV của nữ ca sĩ. Hạo Đông trước đây được biết đến với nickname "bác sĩ điển trai nhất Việt Nam" sau bức hình đăng lên mạng xã hội. Anh sở hữu gương mặt điển trai, thân hình 6 múi nam tính và chiều cao ấn tượng 1,84 m. Một trong những đôi nhận được nhiều sự chú ý khi yêu nhau là Phan Thành - Primmy Trương. Sau nhiều lần úp mở, cuối cùng họ cũng công khai tình cảm vào tháng 11. Chàng thiếu gia đã cùng bạn bè, gia đình đến dự sinh nhật của bạn gái mới. Cả hai không giấu những khoảnh khắc tình tứ và dành cho nhau nhiều lời lãng mạn trên trang cá nhân. Sau ồn ào tình cảm với Midu và Thúy Vi, người yêu mới của Phan Thành đặc biệt được quan tâm. Primmy Trương là tiểu thư có xuất thân trong gia đình danh giá, mẹ là hiệu trưởng trường Phát triển Cá Nhân & Đào tạo Tài Năng tại TP.HCM. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, là beauty blogger, đồng thời làm quản lý tài chính tại trường. Primmy có ngoại hình nổi bật, cuộc sống sang chảnh và được nhiều người hâm mộ trên mạng. Kaity Nguyễn - Will cũng là đôi được người hâm mộ mong chờ hẹn hò nhất trong năm 2017. Kaity không chỉ gây được ấn tượng khi tham gia Em chưa 18, chuyện tình với Will cũng là đề tài được bàn tán. Cả hai xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện. Trên mạng xã hội, họ cũng có nhiều khoảnh khắc nhí nhố, hài hước. SunHt - Phở Đặc Biệt đã có một năm đầy ắp niềm vui, hạnh phúc. Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 5/2016. Tháng 4 vừa qua, SunHT gặp rắc rối khi cô nói Jessica "chảnh" tại Asia Influence 2017. Trước sự phản ứng gay gắt của người hâm mộ "nữ hoàng băng giá", cô đã phải xin lỗi và đóng trang cá nhân một thời gian. Giữa tâm bão, Phở luôn bên cạnh động viên bạn gái. Sau mối tình với Jvevermind, hot girl Mie Nguyễn khiến mọi người tò mò khi đăng tải hình ảnh hẹn hò cùng một chàng trai giấu mặt. Trên Instagram, cô thường chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn với người yêu khiến không ít fan tò mò. Những ngày cuối năm 2017, Mẫn Tiên khiến fan bất ngờ khi công khai bạn trai. Cô đăng tải lên Instagram những khoảnh khắc hạnh phúc, tình tứ của cả hai. Bạn trai của hot girl là Phạm Quang Huân. Vừa qua, anh có những lời chúc sinh nhật lãng mạn gửi đến bạn gái trên mạng xã hội. Mời quý độc giả xem video Andree công khai hôn Ngọc Thảo trên sóng truyền hình

