Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Hazard tái hợp Mourinho?

Real có sao Torino ngay tháng Giêng: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Calcio, Chủ tịch Urbano Cairo mới đây tiết lộ rằng ông đã tính đến chuyện bán Andrea Belotti cho Real Madrid. Tiền đạo người Italia này còn được đội bóng thành Turin cài điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 100 triệu euro. Ảnh: Calcio Mane tái phát chấn thương, Liverpool lo sốt vó: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ báo giới Anh, Sadio Mane đã rời khỏi tuyển Senegal để quay trở lại Liverpool do tái phát chấn thương gân khoeo. Các bác sỹ đã tiến hành kiếm tra mức độ nghiêm trọng của chấn thương, và quyết định buộc tiền đạo 25 tuổi phải nghỉ thi đấu. Anh sẽ lên đường trở lại Anh trong thời gian sớm nhất có thể để được chữa trị. Hazard muốn tái hợp Mourinho. Hazard khẳng định mối quan hệ giữa anh và chiến lược gia 54 tuổi vẫn hoàn toàn tốt đẹp, và anh sẵn sàng tái hợp với Mourinho nếu có thể. Griezmann phải lòng PSG: Chia sẻ tin chuyển nhượng cầu thủ trên kênh truyền hình Telefoot của Pháp, chân sút sinh năm 1991 không ngần ngại gật đầu khi được hỏi rằng liệu anh có sẵn sàng tới PSG để trở thành đồng đội của Neymar và Mbappe. M.U gom áo Ibra chuẩn bị tung ra thị trường: Theo The Sun, các cửa hàng bán đồ lưu niệm của M.U đang gom rất nhiều áo số 10 của Ibra để tung ra thị trường khi chân sút Thụỵ Điển trở lại sau chấn thương sau loạt trận quốc tế này. Ảnh:The Sun Napoli tăng cường đội hình bằng 2 sao lò La Masia: Đội bóng thành Naples đang lên kế hoạch chiêu mộ 2 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia để nâng cao chất lượng đội hình, phục vụ cho giai đoạn lượt về. Cụ thể, theo tờ Corriere dello Sport, Napoli muốn tăng cường hàng công với cái tên Denis Suarez. Cách đây vài ngày, có thông tin cho rằng, tiền vệ 23 tuổi nằm trong danh sách thanh lý của Barcelona. Bên cạnh đó, Alejandro Grimaldo là cầu thủ được nhắm đến. Hậu vệ trái của Benfica từng có khoảng thời gian 8 năm ăn tập tại Barcelona. Hàng hot Bundesliga sẽ về Liverpool: Tờ Don Balon đã thông tin thêm về đội bóng Leon Goretzka sẽ gia nhập. Cụ thể, tờ báo TBN cho biết, Liverpool đã đánh bại Chelsea, Tottenham, Arsenal để giành chiến thắng trong cuộc đua đến chữ ký của tiền vệ Schalke 04. Ảnh: Don Balon PSG ra điều kiện để bán Neymar cho PSG: Mùa Hè 2017, PSG đã phải chi ra 222 triệu euro để có Neymar từ Barcelona. Đội bóng nước Pháp thừa hiểu giá trị của Neymar, bởi thế, khi biết Real Madrid muốn có ngôi sao người Brazil, họ ra sức "làm giá". 3 cầu thủ sắp chia tay M.U: Tương lai của Luke Shaw ngày càng xa rời M.U. Theo The Times, Quỷ đỏ sẵn sàng để Shaw ra đi ngay từ tháng Giêng để thua về 20 triệu bảng, chỉ bằng 2/3 số tiền mà họ chi ra để đưa hậu vệ cánh trái người Anh từ St Mary đến Old Trafford 3 năm trước. Arsenal tranh mua Fekir với Real, Barca: Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất Alexis Sanchez và Mesut Ozil ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới, khi không thể thuyết phục 2 ngôi sao này gia hạn hợp đồng. Đó là lí do mà HLV Arsene Wenger phải sớm tìm kiến người thay thế, và Nabil Fekir đã được nhắm đến.

