Chú chó "số hưởng" được đi du lịch khắp nơi cùng cô chủ

Mời quý độc giả xem video Đi phượt cùng chú chó Hope - Nguồn: Tài Đạt channel Thay vì đi du lịch theo cách thông thường, nhiều bạn trẻ có cách check-in rất độc đáo để làm chuyến đi của mình thêm thú vị và đáng nhớ. Giống như cô bạn Lê Thị Hồng Loan (SN 1996, An Giang, freelancer truyền thông) luôn mang theo chú cún 11 tháng tuổi của mình đến mọi địa điểm du lịch. Mới đây, những hình ảnh của cô bạn và chú cún cưng tên Bi tại Đà Lạt đã khiến rất nhiều người cảm thấy thích thú, bởi không chỉ phong cảnh tươi đẹp lãng mạn ở 'thành phố hoa' mà là cả sự đáng yêu trong những bức hình của cô bạn và chú chó. Hồng Loan chia sẻ: 'Đà Lạt là một điểm đến khá thú vị vì có khí trời se lạnh và cuộc sống của người dân nơi này khá yên ắng, nên mình chọn Đà Lạt để có thể thư giãn được đầu óc. Mình đi cùng cô bạn chung lớp của mình, và đặc biệt là không thể thiếu Bi'. Chú chó số hưởng này đã về chung nhà với Loan từ khi mới 1 tháng tuổi. cho đến nay đã gần được 1 năm tuổi. Cô bạn rất thương yêu chú chó của mình nên muốn được cùng nó đi đến nhiều nơi để tạo kỉ niệm và cho 'bé' được đi chơi. Bi đã được cùng Hồng Loan đến rất nhiều nơi như: Cần Giờ, thác 9 tầng, hồ Trị An và rất nhiều địa điểm gần nơi Loan sinh sống. Lần tham quan Đà Lạt này là lần thứ hai Hồng Loan cùng chú chó cưng đến thăm 'thành phố hoa'. Loan chia sẻ: 'Trong chuyến đi tình cờ mình biết đến một homestay khá thú vị vì chú chủ và ông bà rất thương tụi mình, xem như con cháu. Những ngày trời mưa, chú ấy đánh xe chở tụi mình đi chơi vì sợ đi xe máy ướt người. Ông bà thì nấu cơm cho tụi mình ăn ngày không cho ra ngoài ăn vì sợ tốn kém. Chính vì vậy dù thời tiết khá lạnh nhưng Bi cũng không bị ốm vì được cưng chiều lắm (cười).' Hơn thế, rất nhiều người dân cũng tò mò về vị khách du lịch đi xe máy mang theo cả thú cưng này nên đều xin chụp hình cùng Bi và Hồng Loan. Cô bạn chia sẻ, với những người thực sự yêu thương thú cưng, việc được cùng 'best friend' của mình vi vu khắp nơi quả là những kỉ niệm đáng nhớ. Một số hình ảnh về chuyến đi của Hồng Loan và chú chó 'số hưởng'.

Mời quý độc giả xem video Đi phượt cùng chú chó Hope - Nguồn: Tài Đạt channel Thay vì đi du lịch theo cách thông thường, nhiều bạn trẻ có cách check-in rất độc đáo để làm chuyến đi của mình thêm thú vị và đáng nhớ. Giống như cô bạn Lê Thị Hồng Loan (SN 1996, An Giang, freelancer truyền thông) luôn mang theo chú cún 11 tháng tuổi của mình đến mọi địa điểm du lịch. Mới đây, những hình ảnh của cô bạn và chú cún cưng tên Bi tại Đà Lạt đã khiến rất nhiều người cảm thấy thích thú, bởi không chỉ phong cảnh tươi đẹp lãng mạn ở 'thành phố hoa' mà là cả sự đáng yêu trong những bức hình của cô bạn và chú chó. Hồng Loan chia sẻ: 'Đà Lạt là một điểm đến khá thú vị vì có khí trời se lạnh và cuộc sống của người dân nơi này khá yên ắng, nên mình chọn Đà Lạt để có thể thư giãn được đầu óc. Mình đi cùng cô bạn chung lớp của mình, và đặc biệt là không thể thiếu Bi'. Chú chó số hưởng này đã về chung nhà với Loan từ khi mới 1 tháng tuổi. cho đến nay đã gần được 1 năm tuổi. Cô bạn rất thương yêu chú chó của mình nên muốn được cùng nó đi đến nhiều nơi để tạo kỉ niệm và cho 'bé' được đi chơi. Bi đã được cùng Hồng Loan đến rất nhiều nơi như: Cần Giờ, thác 9 tầng, hồ Trị An và rất nhiều địa điểm gần nơi Loan sinh sống. Lần tham quan Đà Lạt này là lần thứ hai Hồng Loan cùng chú chó cưng đến thăm 'thành phố hoa'. Loan chia sẻ: 'Trong chuyến đi tình cờ mình biết đến một homestay khá thú vị vì chú chủ và ông bà rất thương tụi mình, xem như con cháu. Những ngày trời mưa, chú ấy đánh xe chở tụi mình đi chơi vì sợ đi xe máy ướt người. Ông bà thì nấu cơm cho tụi mình ăn ngày không cho ra ngoài ăn vì sợ tốn kém. Chính vì vậy dù thời tiết khá lạnh nhưng Bi cũng không bị ốm vì được cưng chiều lắm (cười).' Hơn thế, rất nhiều người dân cũng tò mò về vị khách du lịch đi xe máy mang theo cả thú cưng này nên đều xin chụp hình cùng Bi và Hồng Loan. Cô bạn chia sẻ, với những người thực sự yêu thương thú cưng, việc được cùng 'best friend' của mình vi vu khắp nơi quả là những kỉ niệm đáng nhớ. Một số hình ảnh về chuyến đi của Hồng Loan và chú chó 'số hưởng'.