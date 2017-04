Chồng của nữ đại gia Thái Lan bị "đá" vì yêu đồng tính

Mới đây, dư luận còn chưa hết xôn xao khi bà Leena Jungjanya, nữ đại gia xứ Chùa Vàng tuyển chồng thứ 9 của mình trong hơn 60.000 ứng viên. Rangsee là người được bà chọn lựa và bản thân chàng trai này cũng rất hạnh phúc khi được làm chồng của bà, anh cho biết rằng mình rất nể phục người phụ nữ nói được làm được như Leena, nguyện sẽ bên cạnh bà suốt đời. Nhưng dư luận còn chưa kịp chúc phúc cho hai người thì mới đây, Rangsee đã cho biết rằng anh rất bất ngờ khi vợ mình đã chính thức có tình mới, và không hề hay biết chuyện mình đã bị cho "ra rìa". Những tưởng lý do tới từ phía của bà Leena với quá khứ tình trường dài hàng trang giấy. Thế nhưng mới đây, trang tin Jarm của Thái Lan đã bất nhờ cho biết rằng lý do thực sự khiến nữ đại gia U60 Leena chia tay Rangsee lại vì anh chồng trẻ này có tình tay ba với một ... chàng trai khác. Rangsee hiện nay đang tham gia một ban nhạc có phong cách thời trang phi giới tính, thế nên nhiều người cũng nghi ngờ về giới tính của anh chàng này. Mới đây, một bức ảnh của Rangsee thân mật cũng một chàng trai khác chính là lý do khiến cho nữ đại gia Thái Lan quyết định "phũ" với chồng trẻ mới cưới của mình. Chân dùng chàng trai được cho là người "phá hoại gia đình" của Rangsee và Leena.

