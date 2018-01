Chị em kẻ hớn hở, người buồn thiu khi khoe quà chồng tặng

Trên fanpage quy tụ nhiều bà mẹ bỉm sữa, mới đây các thành viên đã cho đăng tải những bức hình khoe những món quà chồng tặng gây chú ý. Cũng chính từ những bức ảnh này, nhiều câu chuyện vui buồn cũng được các chị em kể ra. Đa phần các chị em đều rất hào hứng chia sẻ về những món quà chồng tặng những ngày kỉ niệm như valentine, ngày cưới hay đơn giản là ngày sinh nhật. Nhưng cũng có không ít những chị em lên tâm sự rằng, kể từ ngày lấy chồng, chẳng được tặng món quà nào giá trị mà toàn tự thích thì tự mua. Xoay quanh những món quà tặng này, các chị em cũng đưa ra những bình luận khen các ông chồng tâm lý. Đơn cử như nickname Hoang Yen có viết: "Biết mình bánh béo, thích những thứ óng ánh, ông xã lẳng lặng đi mua bộ hoa tai, trang sức bằng vàng trắng tặng mình trong ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới". Không được may mắn như Hoang Yen, mẹ bỉm sữa Le Hoang Anh tâm sự: "mình thì chẳng được may mắn như các mẹ, lấy nhau xong, chồng đi công tác liên miên, chỉ thỉnh thoảng với về nên các ngày lễ, ngày kỉ niệm được gặp nhau là hiếm hoi. Tự tìm niềm vui cho bản thân nên mình toàn tự mua đồ để an ủi bản thân". Bộ sưu tập quà chồng tặng với nhiều tựa đề khác nhau: "Quà 10 năm chồng tặng", "Kỉ niệm 1 năm yêu nhau của em và người yêu ạ", "Quà noel của em. Ngoài ra những năm trước chưa có điều kiện chồng tặng bạc. Năm nay chồng tặng vàng". Mặc dù có chút ghen tị nhưng hầu như các mẹ bỉm sữa đều khá vui vẻ với những món quà mình được tặng và không có chút so sánh với các nickname khác. Chính bởi vậy, không khí hòa đồng diễn ra trên fanpage trên, Những món quà được chồng tặng của các mẹ bỉm sữa khá đa dạng, từ vàng, trang sức, đồng hồ hay có chị còn khoe cả giấy tờ có giá như sổ tiết kiệm hay sổ đỏ. Nguyễn Thanh Vân: "2 năm chống lầy của em. Biết em thích cái gì cũng nhiều đá và lấp lánh nên hay tặng trang sức lắm mỗi tội giờ có con ít đeo cất ngắm thui ạ." Kòi Hạnh: "Làm em cũng muốn khoe, em cũng thích chồng tặng trang sức nên được cái kỉ niệm hay sinh nhật chồng lại tặng, nhưng ít chụp ảnh lại, và có cái không giữ được." Ảnh trong bài: Sưu tầm FB. Mời quý độc giả xem clip Thanh niên bày trò tặng quà lãng mạn và sự thật sau lưng điều đó? - Nguồn: Góc Vui Vẻ

