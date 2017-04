Chê hội làng làm tắc đường, hot girl Tú Linh gây tranh cãi

Hot girl Tú Linh được biết đến với biệt danh là fan nữ xinh đẹp của CLB MU tại Việt Nam. Vừa kết hôn chưa lâu, Tú Linh vừa trở thành nhân vật chính trong một cuộc tranh cãi trên mạng xoay quanh việc tổ chức một lễ hội làng truyền thống. Ảnh trong bài: Beat.vn Cụ thể, ngày 6/4 vừa qua, hot girl fan MU đăng tải một status kèm hình ảnh lễ hội làng làm tắc nghẽn đường tại lễ hội làng Đa Tiện - Xuân Lâm- Bắc Ninh. Điều đáng chú ý là Tú Linh lại sử dụng khá nhiều những từ ngữ mang ý chê bai hoặc không tích cực để mô tả về hội làng ở Bắc Ninh này. Cụ thể Tú Linh viết: "Kinh hoàng luôn, rước hội múa may quay cuồng giữa đường cao tốc, tắc trong biển người. Quá vô văn hóa luôn cái lễ hội. Tắc đường mấy km". Và điều nay đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều của dân mạng, các bạn trẻ, đặc biệt là từ người dân bản địa. Sau khi đăng tải đoạn trạng thái kém những bức ảnh của mình về lễ hội làng Đa Tiện tại Bắc Ninh, hot girl xinh đẹp Tú Linh đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của dân mạng và buộc cô nàng này phải xóa những từ ngữ không hay của mình. Một nickname (xin được giấu tên) đã chia sẻ rằng lễ hội truyền thống làng Đa Tiện - Xuân Lâm - Bắc Ninh đã có từ hàng trăm năm nay và 5 năm lễ hội này mới được tổ chức một lần. Lễ hội kéo dài từ 10/3 đến 15/3 Âm lịch và có tổ chức diễu hành trên tỉnh lộ 181 đoạn Keo - Trường May. Để lễ hội được nghiêm trang công an huyện và xã sở tại đã có phân làn rõ ràng. Chẳng hiểu sao vì sự ích kỉ của riêng mình cô Tú Linh lại có những phát ngôn làm xấu đi những hình ảnh của lễ hội có từ lâu đời này". Làn sóng bất bình với những dòng trạng thái của Tú Linh chưa dừng lại khi rất nhiều người bình luận rằng: "Cô ấy nên kiên nhẫn hơn" hay “Chị Tú Linh vừa lấy chồng đã trở nên nóng tính rồi”. Tuy nhiên, để làm giảm nhiệt và bào chữa cho hot girl xinh đẹp sinh năm 1991 này, nhiều thành viên đã bình luận với đại ý rằng ai cũng có lúc bức xúc vì giao thông tắc nghẽn, Tú Linh cũng không ngoại lệ khi phải đứng hàng giờ để chờ đoàn người tham gia lễ hội. Ngay sau khi phải hứng chịu gạch đá đến từ mạng, Tú Linh đã có những chia sẻ của riêng mình để nói rõ hơn ngụ ý trong dòng status gây tranh cãi vừa qua: "Lễ hội thì không sao đâu nhưng kéo hẳn ra đường quốc lộ mà đứng đó luôn chứ không rước đi. Người đi đường bức xúc lắm, tắc mấy km. Chuyện này tranh cãi nhiều rồi!". "Mình ủng hộ các hoạt động giữ gìn văn hóa địa phương. Nhưng lễ hội hay bất kỳ hoạt động gì cũng phải tôn trọng an ninh, trật tự. Chưa kể, đường quốc lộ 2 chiều khiến người dân qua đường bức xúc, kêu rất nhiều. Rất nhiều người phải xuống xe để trao đổi với cơ quan chức năng nhưng cũng chẳng ăn thua". Cô nàng hot girl hiện làm cho đài K+ chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh trong bài: Beat.vn.

