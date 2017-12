Chàng trai khóc dưới mưa 3 tiếng khi bạn gái bỏ vì đi xe số?

Giới trẻ yêu nhau và đổ vỡ vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do không hợp, có thể do khoảng cách địa lý, cũng có thể do... chàng nghèo, đi xe xấu.

Mới đây nhất, câu chuyện tương tự xảy ra khi dân mạng chia sẻ hình ảnh một nam thanh niên ngồi gục đầu dưới mưa 3 tiếng đồng hồ, sau khi bị bạn gái bỏ vì đi xe số.

Dù chưa biết thực hư ra sao, hình ảnh trên nhanh chóng thu hút hơn 23.000 like (thích), cùng hàng nghìn ý kiến trái chiều. Phần lớn mọi người tỏ ra đồng cảm và đưa ra lời khuyên với nam chính.

Chàng trai đau khổ ngồi dưới mưa khi bị bạn gái "đá" vì đi xe xấu. Ảnh chụp màn hình.

Thành viên Huy Tường cho hay: "Không có người yêu thì vẫn có xe mà. Chiếc xe còn giúp mình kiếm tiền nuôi bản thân. Một cô gái ham mê vật chất quá như vậy, bạn cũng không cần đau khổ quá làm gì".

"Nghe cái lý do chia tay lãng xẹt quá! Xe xịn xe sang, nhà giàu nhà nghèo thực ra cũng chỉ là cái cớ. Có lẽ người đó không thuộc về bạn, vui vẻ lên", Bảo Ngọc chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số dân mạng cho rằng việc chàng trai ngồi dưới mưa đau khổ là quá ủy mị, không đáng mặt đàn ông.

Mai Lan (sinh viên Đại học Ngoại Thương) cho biết cô sẽ không chọn một anh chàng quá lụy tình để yêu. Với 9X, đàn ông nên mạnh mẽ, dù có đau lòng nhiều thế nào.

"Con trai không khóc không có nghĩa là họ không đau lòng. Theo mình, mẫu người có thể giữ được cảm xúc sâu bên trong sẽ hấp dẫn hơn so với những chàng trai ủy mị", nữ sinh nói.

Theo tìm hiểu, nhân vật chính trong bức hình là H.C., 20 tuổi, quê Hưng Yên. Chia sẻ với Zing.vn, H.C tiết lộ sự việc xảy ra vào ngày 26/12. Khi bạn gái chia tay đã nói rằng 9X nên mua xe khác đi, điều này khiến cậu rất sốc và ngồi dưới mưa khoảng 2 tiếng đồng hồ.

"Có lẽ chúng mình không cùng lý tưởng và suy nghĩ để có thể yêu nhau dài lâu. Mình mới biết cô ấy có người yêu mới rồi nên không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa", H.C. tâm sự.

Trước những bình luận tiêu cực cho rằng phản ứng của H.C. hơi quá, 9X tỏ ra không mấy quan tâm. Cậu nói mọi người sẽ hiểu khi ở trong hoàn cảnh của mình.