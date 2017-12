Chân dung nàng dancer 9X Hải Phòng xinh đẹp gây sốt

Đối với cộng đồng dancer, Hàn Kiều Vy (18 tuổi, đến từ Hải Phòng) không còn là gương mặt xa lạ. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp chẳng thua kém bất kì hotgirl nào cùng phong cách thời trang độc đáo, cô nàng dancer 9x Hải Phòng này còn gây được nhiều chú ý bởi sự đa tài của bản thân. Được biết, nữ dancer 9x hiện đã tốt nghiệp Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Sở hữu ngoại hình cân đối, gợi cảm và chiều cao 1m63, Hàn Kiều Vy khiến bất kì ai cũng phải ấn tượng về phong cách thời trang cá tính của mình. Theo Kiều Vy chia sẻ, công việc hiện tại của cô chủ yếu là làm model. Bên cạnh đó, cô nàng dancer này cũng đang theo đuổi đam mê nhảy, múa, hát. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, Kiều Vy cho biết: “Khi bé do bộc lộ được khả năng nên bố mẹ đã cho em theo học ở Cung Văn Hóa Thiếu Nhi. Từ đó con đường trở thành dancer mở ra trước mắt em, vì vào đó học, em đã được học rất nhiều môn nghệ thuật khác nhau như múa, đàn, hát, nhảy… Tuy nhiên môn nghệ thuật khiến em ấn tượng và bị thu hút nhiều nhất vẫn là hát, nhảy và múa”. Sức hút của cô nàng 9x này cũng thể hiện qua con số hơn 57.000 người theo dõi trên trang facebook cá nhân. Mỗi bức ảnh mà Kiều Vy đăng tải cũng nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng. Bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ khi mới 7 tuổi và đi diễn chỉ ngay sau một năm, Hàn Kiều Vy đã gây được nhiều ấn tượng đối với mọi người bởi khả năng và sự cố gắng. Được biết, 9x cũng từng đạt được nhiều giải thưởng nghệ thuật về hát và nhảy, múa. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Kiều Vy cho biết: “Sắp tới em sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc để thử sức lại với lĩnh vực này". "Hiện tại em đang tập trung để có thể hoàn thành sản phẩm ấy thật tốt rồi sau đó sẽ lấn sân sang nghiệp diễn xuất. Em hi vọng là dù hoạt động ở lĩnh vực nào thì em vẫn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả”. Kiều Vy cho biết thêm. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Kiều Vy cho biết: “Sắp tới em sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc để thử sức lại với lĩnh vực này. Hiện tại em đang tập trung để có thể hoàn thành sản phẩm ấy thật tốt rồi sau đó sẽ lấn sân sang nghiệp diễn xuất. Em hi vọng là dù hoạt động ở lĩnh vực nào thì em vẫn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả”. Phong cách thời trang cá tính, độc đáo của nàng dancer xinh đẹp. Mời quý độc giả xem video Khi các dancer hàng đầu thế giới phối hợp - Nguồn: Kênh giải trí Nghệ Thuật

