Chai "dầu gió quốc dân" và những hình xăm dụng cụ đáng yêu

Sau khi xuất hiện trên Facebook mới đây, bức ảnh chụp hình xăm chai dầu gió trên cánh tay của một nhân vật giấu mặt nhận được hàng nghìn lượt like. Ngay lập tức nó trở thành chủ đề bàn tán siêu hot trong cộng đồng mạng. Nhiều người đã đưa ra những câu hỏi vô cùng tếu táo cho mục đích xăm " chai dầu gió quốc dân" này như:"Làm như thế này để chống say tàu xe à? Hay chống đau bụng? Ơ hay là để hãm tiêu chảy?". Sau khi chai dầu gió quốc dân xuất hiện, nhiều người cũng chia sẻ những hình xăm độc đáo của mình và đưa nó trở thành 1 trào lưu mới trên mạng xã hội đó là khoe những hình xăm dụng cụ cực đáng yêu. Nhiều dân mạng đã cho đăng tải những bức ảnh xăm những dụng cụ rất gần gũi đơn cử như thìa, dĩa hay cả con dao trong phòng bếp. Túi lọc trà cũng được các dân mạng đăng tải trong trào lưu khoe hình xăm dụng cụ cực cá tính của mình. Với fan cuồng take away thì việc xăm thức uống mình yêu thích lên cơ thể để tỏ lòng "ngưỡng mộ" là chuyện vô cùng bình thường. Nhiều người còn tếu táo cho rằng khi nào thèm thì nhìn cho đỡ nghiện. Sáng sớm có tách cafe sẵn trên cánh tay rồi, sao phải ra hàng ngồi tốn tiền. Còn với những fan cuồng mì Ý thì chiếc dĩa luôn là bạn đồng hành suốt cuộc đời. Dân nghiện máy ảnh, họ chẳng ngần ngại sắm cho mình 1 chiếc DSRL hay máy phim cực xịn trên cơ thể. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người chia sẻ rằng, xăm máy ảnh mình thích trên tay để lấy đó làm mục đích để phấn đấu. Xăm thôi mà cứ như thật. Với các thợ xăm thì 1 chiếc máy xăm cá tính thể hiện được bản chất của họ. Phở được 1 người nước ngoài xăm lên cánh tay mình. Máy trộn bột dành cho những dân mê làm bánh. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Hình xăm 3D cực đẹp cho các bạn nam - Nguồn: Tadashi Tattoo

