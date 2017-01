Cặp đôi Hàn Quốc bất ngờ nổi tiếng nhờ lý do không tưởng

Những ngày vừa qua, cư dân mạng châu Á đã dành sự quan tâm lớn tới cặp đôi có tên Oh Yoon Seo và Chae Yeok Jun. Điều khiến cặp đôi Hàn Quốc này được nhiều người chú ý đó là chiều cao quá chênh lệch giữa họ cùng một câu chuyện tình yêu rất ngọt ngào. Trên trang cá nhân của mình, anh chàng Oh Yoon Seo, cao 1m80 đã chia sẻ những bức ảnh cực lãng mạn bên cô người yêu "nấm lùn" Chae Yeok Jun chỉ cao 1m50. Đặc biệt, trong bộ ảnh tình yêu đầy màu sắc tình cảm của cặp đôi xứ Kim Chi có thể thấy chàng trai và cô gái có sự chênh lệch về chiều cao đến ngạc nhiên, cô gái chân ngắn trông càng bé nhỏ khi đứng cạnh người yêu mình và khi anh chàng khổng lồ Oh Yoon Seo cúi người xuống để hôn cô nàng siêu nấm lùn Chae Yeok Jun đã khiến nhiều trái tim của cư dân mạng phải thổn thức. Chính những khoảnh khắc được lưu lại trong những lần đi bên nhau của Oh Yoon Seo và Chae Yeok Jun đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng và dù chỉ mới đăng tải nhưng nó đã nhận được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và hàng triệu like từ nhiều cư dân mạng trong các nước khu vực như Thái Lan, Trung Quốc. Được biết, Oh Yoon Seo (20 tuổi) và Chae Yeok Jun (21 tuổi). Gặp gỡ ở trường phổ thông, hai người bên nhau được 3 năm. Lúc nào khi bên nhau, cặp đôi tình nhân Hàn Quốc này luôn thể hiện những cử chỉ vô cùng ngọt ngào và ấm áp khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hiện tại, những bức ảnh tình yêu đặc sắc của Oh Yoon Seo và Chae Yeok Jun đã được cư dân mạng Việt cập nhật chia sẻ đầy ắp trên các trang cá nhân của mình. Theo tìm hiểu thêm của cư dân mạng, cặp đôi người Hàn Quốc Oh Yoon Seo và Chae Yeok có chung đam mê chụp ảnh và chính sở thích này giúp họ đồng điệu với nhau và để lại những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau mọi lúc, mọi nơi. Sau khi được đăng tải lên trang cá nhân, những bức hình được nhiều người yêu thích, chia sẻ. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng châu Á đã dành sự quan tâm lớn tới cặp đôi có tên Oh Yoon Seo và Chae Yeok Jun. Điều khiến cặp đôi Hàn Quốc này được nhiều người chú ý đó là chiều cao quá chênh lệch giữa họ cùng một câu chuyện tình yêu rất ngọt ngào. Trên trang cá nhân của mình, anh chàng Oh Yoon Seo, cao 1m80 đã chia sẻ những bức ảnh cực lãng mạn bên cô người yêu "nấm lùn" Chae Yeok Jun chỉ cao 1m50. Đặc biệt, trong bộ ảnh tình yêu đầy màu sắc tình cảm của cặp đôi xứ Kim Chi có thể thấy chàng trai và cô gái có sự chênh lệch về chiều cao đến ngạc nhiên, cô gái chân ngắn trông càng bé nhỏ khi đứng cạnh người yêu mình và khi anh chàng khổng lồ Oh Yoon Seo cúi người xuống để hôn cô nàng siêu nấm lùn Chae Yeok Jun đã khiến nhiều trái tim của cư dân mạng phải thổn thức. Chính những khoảnh khắc được lưu lại trong những lần đi bên nhau của Oh Yoon Seo và Chae Yeok Jun đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng và dù chỉ mới đăng tải nhưng nó đã nhận được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và hàng triệu like từ nhiều cư dân mạng trong các nước khu vực như Thái Lan, Trung Quốc. Được biết, Oh Yoon Seo (20 tuổi) và Chae Yeok Jun (21 tuổi). Gặp gỡ ở trường phổ thông, hai người bên nhau được 3 năm. Lúc nào khi bên nhau, cặp đôi tình nhân Hàn Quốc này luôn thể hiện những cử chỉ vô cùng ngọt ngào và ấm áp khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hiện tại, những bức ảnh tình yêu đặc sắc của Oh Yoon Seo và Chae Yeok Jun đã được cư dân mạng Việt cập nhật chia sẻ đầy ắp trên các trang cá nhân của mình. Theo tìm hiểu thêm của cư dân mạng, cặp đôi người Hàn Quốc Oh Yoon Seo và Chae Yeok có chung đam mê chụp ảnh và chính sở thích này giúp họ đồng điệu với nhau và để lại những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau mọi lúc, mọi nơi. Sau khi được đăng tải lên trang cá nhân, những bức hình được nhiều người yêu thích, chia sẻ. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật.