Cặp đôi bố con siêu đáng yêu gây bão mạng xã hội

Cùng chung cảm xúc với Bích Phương, con gái có lẽ ai cũng sợ câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?". Nhiều cô nàng cứ "ế" mãi, chẳng phải vì không ai muốn đâu mà vì chồng con gì chứ, nghe thôi đã thấy sợ: Đang độc thân vui vẻ, tự do tự tại, bỗng nhiên phải gắn bó cuộc đời với một người, rồi phải sinh con, nuôi dạy con, vun vén cho gia đình. Thế nhưng, sau khi xem xong những hình ảnh của cặp cha con người Hàn này, có lẽ bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi. Thay vì cảm thấy việc lấy chồng sinh con là đáng sợ, có một ông chồng đẹp trai và một cậu con trai đáng yêu thế này, hình như chúng ta kiếm được lời rồi các cô gái ạ! Ấn tượng đầu tiên của bạn về cặp đôi bố con này là gì? Là quá đáng yêu đúng không. Được biết, trong ảnh là ông bố trẻ có tên Kim In Woo, 29 tuổi và cậu con trai Kim Yul, tên ở nhà là Yul Kongie, năm nay đã lên 3. Cả hai bố con hiện đang sống tại Bucheon, Gyeonggi, Hàn Quốc. Tuy đã sắp bước sang tuổi 30, nhưng nhìn vẻ đẹp trai đầy baby của Kim In Woo, chẳng ai đoán được anh đã là bố của một cậu con trai 3 tuổi cả. Không chỉ thế, tuy là bố, nhưng trong cách nuôi dạy con, Kim In Woo không đặt nặng vấn đề nghiêm khắc, anh luôn muốn trở thành một người bạn của con, từ việc cùng ăn, cùng ngủ đến cùng chơi, nên chỉ nhìn hai bố con đi cạnh nhau, không ít người nghĩ rằng đây là một cặp anh em. Nghề nghiệp là một người mẫu tự do, nên style ăn mặc của ông bố trẻ cũng khá tinh tế, In Woo và bé Yul Kongie luôn mặc quần áo "ton-sur-ton". Mới 3 tuổi thôi nhưng nhờ cử chỉ đáng yêu cùng gương mặt đẹp trai được thừa hưởng từ bố, tất cả đều cho rằng Yul Kongie chắc chắn sẽ là một mỹ nam trong tương lai. Ông bố 29 tuổi thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch cũng như cuộc sống thường ngày của hai bố con lên trang cá nhân khiến ai cũng cảm thấy thú vị. Vừa được ngắm trai đẹp, vừa được theo dõi cuộc sống của một hot boy "nhí" siêu cấp đáng yêu thì ai mà chẳng thích cơ chứ. Trang cá nhân của Kim In Woo hiện tại đã có hơn 80.000 lượt theo dõi rồi đó! Cùng ngắm thêm những hình ảnh khác của cặp bố con nhìn chẳng khác nào anh em này nhé!

