Cái kết đắng của cô vợ nhậu say xỉn ngày Tết

Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc, các cư dân mạng truyền tai nhau về bộ ảnh khá hài hước khi các ông chồng đã tận dụng lúc cô vợ nhậu say xỉn để bày trò trêu chọc. Cụ thể nhân lúc vợ nhậu say, các "đức ông chồng" đã sử dụng những hoa tay của mình để thể hiện tài năng vẽ vời và chất liệu để làm nền đó là chính khuôn mặt của cô vợ. Điều thú vị trong mỗi bức hình đều kèm theo một chú thích vô cùng thú vị từ người chồng gửi gắm đến vợ của mình đang trong tình trạng say rượu. Không chỉ có vẽ mặt, các ông chồng còn làm rất nhiều trò để dìm hàng cô vợ đáng thương đang lâng lâng trong men nồng. Khi nhìn thấy những bức ảnh về khuôn mặt mình được các ông chồng trang trí, chắc chắn các cô nàng sẽ giật mình và không nhận ra. Theo nhiều cư dân mạng nhận xét, khuôn mặt của các cô vợ khi say được các ông chồng vẽ chẳng khác gì những diễn viên kinh kịch Trung Quốc. Cô vợ vẫn đang say giấc với men rượu nồng mà không hề biết chuyện kinh dị đang xảy ra trên mặt của mình. Chỉ có những lúc say xỉn thì các ông chồng mới dám lấy vợ ra làm trò đùa. Ảnh: Sina.

Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc, các cư dân mạng truyền tai nhau về bộ ảnh khá hài hước khi các ông chồng đã tận dụng lúc cô vợ nhậu say xỉn để bày trò trêu chọc. Cụ thể nhân lúc vợ nhậu say, các "đức ông chồng" đã sử dụng những hoa tay của mình để thể hiện tài năng vẽ vời và chất liệu để làm nền đó là chính khuôn mặt của cô vợ. Điều thú vị trong mỗi bức hình đều kèm theo một chú thích vô cùng thú vị từ người chồng gửi gắm đến vợ của mình đang trong tình trạng say rượu. Không chỉ có vẽ mặt, các ông chồng còn làm rất nhiều trò để dìm hàng cô vợ đáng thương đang lâng lâng trong men nồng. Khi nhìn thấy những bức ảnh về khuôn mặt mình được các ông chồng trang trí, chắc chắn các cô nàng sẽ giật mình và không nhận ra. Theo nhiều cư dân mạng nhận xét, khuôn mặt của các cô vợ khi say được các ông chồng vẽ chẳng khác gì những diễn viên kinh kịch Trung Quốc. Cô vợ vẫn đang say giấc với men rượu nồng mà không hề biết chuyện kinh dị đang xảy ra trên mặt của mình. Chỉ có những lúc say xỉn thì các ông chồng mới dám lấy vợ ra làm trò đùa. Ảnh: Sina.