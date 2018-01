Bông hồng lai 3 dòng máu khiến dân mạng khó rời mắt

Sự xuất hiện của những bông hồng lai luôn mang đến sự thích thú tột đỉnh cho các dân mạng với những nét đẹp sắc sảo và quyến rũ. Mới đây, cái tên Irene Noren cũng nổi tiếng khắp MXH là trường hợp mới nhất khiến nhiều người khó có thể rời mắt. Irene Noren, một người mẫu trẻ sinh năm 1996 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ngay từ khi mới lọt lòng, Irene đã may mắn sở hữu trong mình 3 dòng máu vì bố cô là người Pháp - Tây Ban Nha, còn mẹ cô là người Na-uy. Bởi vậy, nhan sắc của 9X con lai này mang đến sự pha trộn hài hòa không chê vào đâu được. Nét đẹp của Irene được nhiều dân mạng bình luận rằng rất khó để diễn tả bằng lời bởi cô có đôi mắt to tròn trong veo, đôi môi hình trái tim, chiếc mũi cao, thẳng tắp - tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa. Ở một số góc, nhiều người còn nhận xét rằng Irene trông có nét giống nữ ca sĩ Ariana Grande. Nếu so sánh kĩ hơn ở những bức ảnh của Irene khi mặt lạnh lùng với khi nhếch môi cười, mọi người sẽ thấy sự thay đổi về thần thái rõ rệt. Cô nàng đang từ nhẹ nhàng, ngây thơ chuyển sang quyến rũ, gợi cảm ngay trong chớp mắt. Không những sở hữu khuôn mặt đẹp mà Irene còn được ông trời ban cho một vóc dáng cực chuẩn với 3 vòng bốc lửa. Trong những shoot ảnh của mình, cô nàng không ngần ngại khoe những đường cong quyến rũ tuyệt đối khi mặc bikini hay những bộ váy ôm trọn thân hình. Những bức ảnh của Irene đều thu về từ 10.000 - 20.000 lượt like và hình ảnh của cô phủ sóng ở khắp mọi nơi trên MXH. Xuất thân là một người mẫu ảnh nên trang cá nhân của Irene không bao giờ thiếu những bức ảnh đủ phong cách, từ ngây thơ, quyến rũ cho đến nóng bỏng, táo bạo. Cũng vì là người mẫu đa phong cách nên những fan của Irene không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ngắm cô, bởi mỗi bức ảnh lại mang một màu sắc riêng, thần thái riêng được bông hồng lai 3 dòng máu này gửi gắm. Instagram cá nhân của Irene hiện nay có hơn 270.000 người theo dõi và cô là một trong những người mẫu trẻ có tiếng nhất so với bạn bè đồng trang lứa. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật. Mời quý độc giả xem clip Vẻ quyến rũ của bông hồng lai 15 tuổi xứ Hàn - Nguồn: Blog Tin

