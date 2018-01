Bồ nhí tung album ôm hôn chồng chọc điên khiến cô vợ ấm ức

Nếu năm 2017 liên tục những clip đánh ghen được các bà vợ bồ của chồng được đăng tải thì những ngày đầu 2018, mọi chuyện dường như có vẻ đi ngược lại. Những cô bồ nhí giờ còn táo tợn hơn bằng cách gửi ảnh nóng, chửi bới thách thức hay điển hình như cô gái mới đây đã đăng tải album ôm hôn để chọc điên vợ của tình nhân.

Cụ thể, trên một diễn đàn tâm sự của các chị em phụ nữ, một nickname (được cho là tài khoản ảo) sau khi thấy vợ của nhân tình đăng ảnh đi chơi thân mật với chồng, cô bồ nhí liền "dựng ngược" chụp lại cả album với chồng người ta tung hết lên comment, khiến bao người sốc nặng vì không tin nổi.

Ảnh anh chồng đi chơi với vợ mặt như đâm lê.

Diễn biến sự việc khá ngắn gọn, nhưng hậu quả đằng sau thì đúng là chẳng ai ngờ. Theo dõi facebook chị vợ đã đành, còn vụng trộm với chồng người ta, đi ăn đi chơi khắp nơi, nhưng có vẻ như nàng bồ nhí vẫn không hài lòng với thân phận định sẵn của mình.

Theo nhiều dân mạng nhận xét, cô bồ nhí thật ngược đời, "dằn mặt" cô vợ chính thức bằng cách mà chưa ai nghĩ ra. Không dừng lại ở đó, cô nàng còn táo tợn hơn bằng cách bình luận ngay chính tường Facebook nhà chị vợ.

Khá nhiều lời chỉ trích, gạch đá nặng nề từ phía cư dân mạng gửi đến cô bồ, và cả người chồng lăng nhăng như nickname Hoang Ky An có viết: "Ông chồng này đi với vợ mặt như bị ép, còn đi với bồ mặt tươi như hoa" hay nickname My An bình luận: "Ở đời bây giờ ngược nhiều quá, đã ăn vụng rồi còn không biết chùi mép mà còn cố ý để cả thiên hạ biết được trò mèo".

Một số chị em xăm soi tìm Facebook cô bồ có nick là H.D nhưng có lẽ áp lực cộng đồng mạng đã khiến cô phải khóa tài khoản. Còn những hình ảnh và diễn biến câu chuyện bi hài trên hiện đã lan truyền chóng mặt trên MXH, người người nhà nhà bàn tán xôn xao.

Nhưng suy cho cùng, sự cố bi hài này có lẽ sẽ trở thành "huyền thoại", dự báo cho 1 năm sẽ rất nhiều biến động khó tin, khiến chị em ngày càng phải đề cao cảnh giác, giữ gìn hạnh phúc gia đình mình trước độ trắng trợn, ngang nhiên của các cô nàng "phòng nhì" hay sân si với chính cung.

