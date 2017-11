Bị tố câu like hỏng mặt, “hot girl chuyển giới” Linda nói gì?

"Hot girl chuyển giới" Linda không còn là một cái tên quá xa lạ trong cộng đồng mạng Việt khi sở hữu hơn 1 triệu lượt người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Linda hay Mai Kim Trí nổi lên như một hiện tượng mạng đầu năm 2014 với những phát ngôn gây sốc, những clip thể hiện lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa để chửi bới, lăng mạ người khác. Bị nhận khá nhiều lời chỉ trích, bản thân cũng cảm nhận thấy những lỗi lầm và sai trái của mình nên "hot girl chuyển giới" nổi tiếng Sài thành cũng đã quyết định thay đổi, hoàn thiện bản thân từ cả ngoại hình lẫn tính cách. Đang nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ gương mặt ngày càng xinh đẹp, thân hình quyến rũ và gu thời trang ấn tượng thì mới đây, "hot girl" Linda khiến những người theo dõi mình không khỏi xôn xao bàn tán khi quyết định công khai gương mặt biến dạng kinh hoàng của mình. "Người đẹp" chia sẻ trên trang cá nhân: "Liệu có ai còn nhận ra đây là Linda của vài tháng trước không ạ? Sự việc đã xảy ra như vậy rồi thì mình chẳng quan trọng gì đến sĩ diện và sắc đẹp nữa, nên thôi cứ chấp nhận và đối đầu với nó xem như một bài học để đời. Đây, tình trạng hiện giờ là mặt mình đã bị biến dạng hơn 70% sau khi nạo silicon ra khỏi mặt nay cũng đã hơn 1 tháng. Tình trạng không hề cải thiện mà càng ngày mình thấy mặt mình càng méo mó biến dạng hơn và tệ đi trông thấy. Hơn ai hết, gia đình và mẹ mình đều rất đau đớn cho mình và rất tuyệt vọng cho tình hình của mình bây giờ, nhưng đã hết cách vì đã liên hệ tất cả các bệnh viện và bác sĩ giỏi ở Việt Nam. Không ai dám nhận trường hợp của mình cả vì nó đã quá nặng và bên trong vết thương vẫn chưa lành cứ ứ dịch sưng phù mỗi ngày dù đã tiêm và uống không biết bao nhiêu là thuốc thang". Linda cũng cho biết, tâm trạng của cô lúc này đang rất suy sụp. Dù những ngày qua đã có không ít người đã share trường hợp của cô bây giờ để cười cợt, nhưng Linda vẫn không để tâm và vẫn không ngại tiếp tục up tiếp tình trạng hiện giờ. Biết không còn cách cứu chữa nên Linda chỉ mong bình yên sẽ đến với mình về những ngày sau còn lại. Tuy nhiên trước quá nhiều lời lẽ không hay về nguyên nhân thật sự khiến gương mặt mình bị biến dạng như vậy, Linda mới đây lại chia sẻ trên trang cá nhân, xin nói một lần cuối: "Vài lời gửi đến những bác sĩ nào đã coppy lấy hình mình, chưa liên hệ với mình mà up bài khi chưa tìm hiểu rõ sự việc cũng như những bạn chưa biết. Mình xin nói một lần cuối cùng đó là do mình đi nạo lấy ra bị biến chứng chứ không hề liên quan gì đến việc tiêm vào hết nhé. Việc tiêm thì mình đã tiêm vào từ rất lâu, lúc mình mới tiêm lại gần đây là 1 người rất xa xôi tiêm lại cho mình... Chắc chắn là không phải ai tiêm cũng bị như mình, chỉ do mình tham lam làm đẹp nên mới xảy ra chuyện đáng buồn như vậy!" "Lần cuối cùng chỉ xin các bạn hãy tìm hiểu kỹ vấn đề trước khi phán xét chuyện của mình để tránh làm ảnh hưởng đến những người khác! Tất cả hậu quả ngày hôm nay là do mình nạo ra nên bị biến chứng như thế không liên quan gì đến việc tiêm vào nhé! Nhiều người còn nói mình dàn dựng "câu like". Các bạn à! Có ai khùng mà up lên nỗi đau đớn của mình để làm trò không hả. Mình đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi! Hãy để mình được yên ổn với những ngày tháng còn lại", "hot girl chuyển giới" cầu khẩn. Mời quý độc giả xem video Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc - Nguồn: ID Hospital Korea Plastic Surgery

"Hot girl chuyển giới" Linda không còn là một cái tên quá xa lạ trong cộng đồng mạng Việt khi sở hữu hơn 1 triệu lượt người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Linda hay Mai Kim Trí nổi lên như một hiện tượng mạng đầu năm 2014 với những phát ngôn gây sốc, những clip thể hiện lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa để chửi bới, lăng mạ người khác. Bị nhận khá nhiều lời chỉ trích, bản thân cũng cảm nhận thấy những lỗi lầm và sai trái của mình nên " hot girl chuyển giới" nổi tiếng Sài thành cũng đã quyết định thay đổi, hoàn thiện bản thân từ cả ngoại hình lẫn tính cách. Đang nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ gương mặt ngày càng xinh đẹp, thân hình quyến rũ và gu thời trang ấn tượng thì mới đây, "hot girl" Linda khiến những người theo dõi mình không khỏi xôn xao bàn tán khi quyết định công khai gương mặt biến dạng kinh hoàng của mình. "Người đẹp" chia sẻ trên trang cá nhân: "Liệu có ai còn nhận ra đây là Linda của vài tháng trước không ạ? Sự việc đã xảy ra như vậy rồi thì mình chẳng quan trọng gì đến sĩ diện và sắc đẹp nữa, nên thôi cứ chấp nhận và đối đầu với nó xem như một bài học để đời. Đây, tình trạng hiện giờ là mặt mình đã bị biến dạng hơn 70% sau khi nạo silicon ra khỏi mặt nay cũng đã hơn 1 tháng. Tình trạng không hề cải thiện mà càng ngày mình thấy mặt mình càng méo mó biến dạng hơn và tệ đi trông thấy. Hơn ai hết, gia đình và mẹ mình đều rất đau đớn cho mình và rất tuyệt vọng cho tình hình của mình bây giờ, nhưng đã hết cách vì đã liên hệ tất cả các bệnh viện và bác sĩ giỏi ở Việt Nam. Không ai dám nhận trường hợp của mình cả vì nó đã quá nặng và bên trong vết thương vẫn chưa lành cứ ứ dịch sưng phù mỗi ngày dù đã tiêm và uống không biết bao nhiêu là thuốc thang". Linda cũng cho biết, tâm trạng của cô lúc này đang rất suy sụp. Dù những ngày qua đã có không ít người đã share trường hợp của cô bây giờ để cười cợt, nhưng Linda vẫn không để tâm và vẫn không ngại tiếp tục up tiếp tình trạng hiện giờ. Biết không còn cách cứu chữa nên Linda chỉ mong bình yên sẽ đến với mình về những ngày sau còn lại. Tuy nhiên trước quá nhiều lời lẽ không hay về nguyên nhân thật sự khiến gương mặt mình bị biến dạng như vậy, Linda mới đây lại chia sẻ trên trang cá nhân, xin nói một lần cuối: "Vài lời gửi đến những bác sĩ nào đã coppy lấy hình mình, chưa liên hệ với mình mà up bài khi chưa tìm hiểu rõ sự việc cũng như những bạn chưa biết. Mình xin nói một lần cuối cùng đó là do mình đi nạo lấy ra bị biến chứng chứ không hề liên quan gì đến việc tiêm vào hết nhé. Việc tiêm thì mình đã tiêm vào từ rất lâu, lúc mình mới tiêm lại gần đây là 1 người rất xa xôi tiêm lại cho mình... Chắc chắn là không phải ai tiêm cũng bị như mình, chỉ do mình tham lam làm đẹp nên mới xảy ra chuyện đáng buồn như vậy!" "Lần cuối cùng chỉ xin các bạn hãy tìm hiểu kỹ vấn đề trước khi phán xét chuyện của mình để tránh làm ảnh hưởng đến những người khác! Tất cả hậu quả ngày hôm nay là do mình nạo ra nên bị biến chứng như thế không liên quan gì đến việc tiêm vào nhé! Nhiều người còn nói mình dàn dựng "câu like". Các bạn à! Có ai khùng mà up lên nỗi đau đớn của mình để làm trò không hả. Mình đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi! Hãy để mình được yên ổn với những ngày tháng còn lại", "hot girl chuyển giới" cầu khẩn. Mời quý độc giả xem video Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc - Nguồn: ID Hospital Korea Plastic Surgery