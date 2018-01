Bất ngờ với độ "lầy" của vợ "Thánh chế" Nhật Anh Trắng

Sau gần 3 năm yêu nhau, Nhật Anh Trắng - giọng ca chính của kênh Trắng TV - cùng bạn gái Trang Đinh chính thức về chung một nhà vào ngày 11/1 vừa qua.

Đôi trẻ không chỉ khiến dân mạng xuýt xoa vì xứng đôi vừa lứa mà phụ huynh hai bên cũng "chiếm sóng" các diễn đàn của giới trẻ Việt với clip "bắn" rap chúc phúc con, cũng như cảm ơn quan khách tới dự đám cưới.

Nhật Anh cho hay anh là người lên ý tưởng, viết lời và mời cha mẹ cùng thực hiện. Do tất bật chuẩn bị hôn lễ, các phụ huynh tranh thủ quay clip trước ngày vui một hôm, khi cả hai nhà vừa dựng xong rạp cưới.

Bên cạnh đoạn video rap của cha mẹ, phần tuyên thệ hài hước của Nhật Anh - Trang Đinh cũng khiến mọi người thích thú.

"Mình thức tới 4h sáng hôm cưới để dựng clip. Vì niềm vui của họ hàng, bạn bè, mình chấp nhận xấu một chút cũng không sao. Mọi người có vẻ rất thích đoạn video nên mình rất vui, quyết định up thêm bản đầy đủ lên trang cá nhân như món quà cảm ơn sự ủng hộ", Nhật Anh nói.

Sau màn "bắn" rap của cha mẹ hai bên, Nhật Anh Trắng - Trang Đinh cũng nhờ mọi người làm chứng cho màn tuyên thệ tình yêu đầy hài hước của mình. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Nhật Anh cho hay anh và vợ nên duyên nhờ hội anh em, bạn bè giới thiệu. Ban đầu, cả hai không thích nhau, nhưng bị gán ghép nhiều quá nên "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

"Mình yêu vợ vì cô ấy rất đáng yêu, xinh xắn, vui tính, cũng 'lành lành' (lầy lội) giống mình. Trước đây, vợ có xuất hiện trong nhiều clip của mình. Kết hôn xong, mình vẫn sẽ mời cô ấy diễn xuất", Nhật Anh nói.

Giọng ca chính của Trắng TV tiết lộ thêm anh và bà xã sẽ hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Nhật Anh quyết định dừng hoạt động trong một tháng, sau đó sẽ quay trở lại với các sản phẩm mới.

Nhật Anh Trắng tên thật là Bùi Nhật Anh, 27 tuổi, đến từ Hà Nội. Anh là chủ nhân các bản nhạc chế và giọng ca chính của kênh Trắng TV. Cô dâu của Nhật Anh là Trang Đinh, hiện kinh doanh ở Hà Nội.

Nhat Anh Trang: 'Vo la co gai dang yeu, xinh xan va lay giong minh' hinh anh 2Nhat Anh Trang: 'Vo la co gai dang yeu, xinh xan va lay giong minh' hinh anh 3Nhat Anh Trang: 'Vo la co gai dang yeu, xinh xan va lay giong minh' hinh anh 4

Bộ ảnh cưới của Nhật Anh Trắng và vợ được thực hiện ở Đà Lạt. Ảnh: 35MM Wedding Studio.

Mời quý độc giả xem video Ảnh cưới ngọt ngào của Nhật Anh Trắng và vợ: