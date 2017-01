Bất ngờ với danh tính soái ca xúc cơm cho bạn gái

Đoạn clip "soái ca" xúc cơm cho bạn gái ăn do chính nữ nhân vật chính tên Vũ Ngọc Anh chia sẻ trên trang cá nhân cũng như một số diễn đàn dành cho các chị em vào tối qua (12/1). Ảnh cắt từ clip. Trong clip, chàng trai vừa xúc cơm cho bạn gái ăn vừa quát yêu: ""Nuốt đi, đừng có ngậm, ngậm tát cho phát. Nuốt chưa, há mồm không gọi ông ba bị đấy. Ông ba bị ơi, bạn Ngọc Anh không ăn cơm này. Nuốt đi không lại gọi chú công an, chú công an ơi... Việc của cô là há mồm, việc của tôi là gọi chú công an, ông ba bị không ăn thua, phải gọi chú công an phường...". Ảnh: FBNV. Đoạn clip sau khi được cô bạn gái chia sẻ với dòng status: "Xúc cho người ta ăn mà quá đáng thế này đây. Suốt ngày dọa 'công an' với 'ông ba bị'", đã nhận được khá nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận bày tỏ sự thích thú trước hành động đáng yêu và hài hước của chàng trai. Theo tìm hiểu được biết, cặp đôi xuất hiện trong clip gây bão này đều là hai gương mặt diễn viên trẻ trên sóng truyền hình. Cô gái có tên Ngọc Anh, còn chàng trai xúc cơm là Tô Tấn Dũng, người yêu của cô. Tô Tấn Dũng là diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam, quen mặt với khán giả truyền hình gần đây khi được đảm nhận vai chính trong phim Hợp đồng hôn nhân của đạo diễn Khải Hưng, phát sóng trên VTV1. Theo chia sẻ của cô bạn gái Vũ Ngọc Anh, cả hai thường hay chụp ảnh "nhí nhố", nghĩ ra nhiều trò đùa nghịch ngợm và quay clip làm kỷ niệm. Clip gây sốt vừa qua cũng là do Ngọc Anh trêu, bắt người yêu xúc cho ăn, nhưng không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm đến thế. Tô Tấn Dũng được bạn gái nhận xét là ở nhà thì vui vẻ, đùa nghịch, nhưng khi ra ngoài thì lại rất ít nói và lạnh lùng. Mối tình đẹp của họ đã kéo dài được hai năm. Mặc dù nhận được nhiều lời khen về clip hài hước và dễ thương nhưng Vũ Ngọc Anh cũng vấp phải một số bình luận "ném đá" khi "kêu gọi" mọi người vào trang cá nhân của mình "like" và chia sẻ clip. Thậm chí, một số thành viên còn cho rằng cô gái muốn gây chú ý để bán hàng online. Trước những "gạch đá" đó, Ngọc Anh cũng thẳng thắn cho biết, cô nàng chỉ muốn mọi người chia sẻ để xem cho vui chứ không có mục đích gì khác. Còn nếu ai không thích thì có thể bỏ qua.

Ngắm những khoảnh khắc ngọt ngào khác của cặp đôi diễn viên vui tính này.

