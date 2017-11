Bão số 12: Hội An ngập nước và bộ ảnh cưới để đời

Những ngày qua, thông tin bão số 12 đổ bộ liên tục được các kênh thông tin cũng như cộng đồng mạng cập nhật. TP Hội An là một trong số những thành phố đang phải hứng chịu cảnh nước lũ dâng cao, ngập úng nặng. Tuy nhiên, giữa khung cảnh mênh mông nước lũ ấy, vẫn có những hình ảnh, vẫn có những khoảnh khắc hạnh phúc của lứa đôi được lưu lại. Ảnh trong bài: Rin Wedding Cặp đôi tranh thủ thực hiện bộ ảnh cưới tại Hội An trong những ngày bão số 12 đổ bộ gây ngập úng đang khiến cộng đồng mạng quan tâm là Phạm Bích Hồng và Hồ Phúc Đức, cả 2 đều đến từ Sài Gòn. Vẫn biết rằng, chụp ảnh cưới ở điều kiện thời tiết tốt đã là rất vất vả nhưng chọn vào ngày nước lũ sông Thu Bồn dâng cao làm Hội An ngập úng lại cực nhọc, khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Tuy nhiên, với quyết định táo bạo ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc cho ngày trọng đại nhất cuộc đời, Bích Hồng và Đức Phúc thuyết phục một nhóm ê kíp thực hiện cho mình bộ ảnh cưới với khung cảnh Hội An mênh mông nước lũ. Bộ ảnh cưới của cặp dâu rể Bích Hồng và Phúc Đức chụp vào ngày cơn bão số 12 hoành hành khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Dù cả cô dâu và chú rể đều bị ướt do trời mưa, nhưng nụ cười tươi tắn vẫn luôn thường trực trên đôi môi họ. Quyết định táo bạo cùng cách mà Bích Hồng và Phúc Đức thể hiện trong bộ ảnh cưới của mình giữa biển nước nhận được khá nhiều lời khen ngợi đến từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng không tiếc lời thán phục về độ "chịu chơi" của hai nhân vật chính cũng như ê-kíp chụp ảnh khi đã bất chấp nước lụt khó khăn để lưu giữ lại những kỉ niệm khó quên này. Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Hùng người trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện bộ ảnh cưới này chia sẻ trong lúc chụp ảnh thì trời mưa rất lớn, nước chảy mạnh, nên nhiếp ảnh phải trèo lên cao mới có thể đứng chụp cho đôi bạn trẻ. Còn về phần mình, nhân vật chính trong bộ ảnh là cô dâu Bích Hồng và chú rể Phúc Đức cũng cho hay, trước đó họ cùng ê-kíp đã khá thất vọng khi từ Đà Nẵng vào Hội An thì gặp cảnh biển nước mênh mông và chứng kiến nhiều cặp đôi khác đến đây chụp ảnh cưới lần lượt kéo nhau ra về... ... Tuy nhiên, bỏ qua những sự chán nản ban đầu, cặp đôi Bích Hồng và Phúc Đức quyết định lên thuyền chụp ảnh và sau khi chụp một vài bức hình đầu tiên, cặp đôi nhanh chóng lấy được tinh thần để quyết tâm "sống chung với lũ". Thành quả họ nhận được với quyết định táo bạo của mình đó là album ảnh cưới vô cùng độc đáo khiến nhiều người ngưỡng mộ và khen ngợi. Bộ ảnh cưới để đời được đôi vợ chồng Bích Hồng - Phúc Đức đặt tên là "Tình yêu bất chấp – Vượt qua mưa bão". Ảnh trong bài: Rin Wedding.

