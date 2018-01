Bạn trẻ làm gì để kiếm tiền tiêu Tết 2018?

Cận kề mỗi dịp Tết Nguyên Đán, các bạn trẻ lại lao vào tìm những công việc bán thời gian để kiếm tiền tiêu Tết. Nếu bạn có trong tay một chiếc máy ảnh và có con mắt thẩm mỹ thì cơ hội làm phó nháy kiếm tiền bội thu. Bởi dịp này nhiều bạn trẻ kéo nhau đi chụp ảnh kỷ niệm với ước muốn chào đón năm mới hạnh phúc và tài lộc. Việc thứ hai có thể giúp bạn có khoản thu nhập trước Tết đó là tham gia những cuộc thi ăn trúng thưởng tiền triệu. Không cần bỏ vốn, bạn vẫn có thể kiếm được tiền triệu. Nhân dịp Tết đến, nhiều quán ăn, nhà hàng tung ra chiêu trò hút khách - thách thức sức ăn, trúng tiền lớn. Chỉ cần một cái click chuột, bạn có thể tìm thấy một "mớ" chương trình khuyến mãi để bạn có thể đo được sức chứa của dạ dày mà vẫn cầm được tiền về. Chỉ cần bạn đam mê khám phá, có hiểu biết và chút tài lẻ, cộng với một chút tự tin là có thể tham gia vào các gameshow và đây thực sự là cách kiếm tiền tiêu Tết thực sự không khó. Chưa dừng lại ở đó, nếu may mắn bạn còn có thể nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như sóng truyền hình. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc xe máy và có chút thời gian rảnh rỗi, bạn hoàn toàn có thể sẽ kiếm được tiền từ việc chạy xe ôm hoặc làm shipper giao hàng. Bởi dịp Tết, lượng hàng hóa được tiêu thụ lớn và nhiều người bận bịu nên không thể di chuyển hàng được nên việc nhận đưa hàng là mảnh đất cực tốt để các bạn trẻ có khoản tiền kha khá ăn chơi qua Tết. Bán hàng thời vụ có ưu điểm là làm theo ca nên các bạn trẻ có thể dễ dàng sắp xếp để không ảnh hưởng việc học. Hơn nữa, công việc khá đơn giản lại không quá vất vả, chỉ cần chăm chỉ trong 1 - 2 tháng là đã có một khoản tiền kha khá để tiêu Tết. Cuối năm, các công ty thường tổ chức nhiều sự kiện khiến nhu cầu tuyển MC, PG tăng cao, đây là cơ hội cho các bạn trẻ có ngoại hình cao ráo, xinh xắn, khéo ăn nói. Công việc đơn giản nhưng thu nhập không hề ít. Cuối năm hầu hết các gia đình đều bận rộn, tất bật dàn xếp chuyện cơ quan, lo mua sắm đồ Tết, nên thường ít có thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Trong khi đó, các bạn sinh viên cũng vừa thi kết thúc cuối kì xong, có thể tranh thủ nhận lau dọn nhà cuối năm cho các hộ gia đình. Công việc này khá nhẹ nhàng, chủ yếu là lau dọn, sắp xếp lại các đồ đạc với mức giá khoảng 200.000 - 250.000 đồng/tiếng. Quê bạn có đặc sản nào, hãy bán đặc sản đó chắc chắn sẽ đắt như tôm tươi, bởi càng vào dịp Tết nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch càng tăng cao. Đặc biệt với tình trạng nhiều thực phẩm mất an toàn vệ sinh như hiện nay thì thực phẩm từ nhà đem ra thị trường lại càng có giá trị cao. Vậy tội gì mà không thử kinh doanh theo dạng online dịp Tết này để có đồng ra đồng vào. Bán bao lì xì, đồ trang trí Tết, đây là mặt hàng có vốn đầu tư ít nhưng vẫn có thể đem lại thu nhập tốt cho các bạn trẻ. Bạn vừa có thể tranh thủ bán cho người thân, bạn bè, vừa có thể bán hàng online. Công việc nhẹ nhàng như vừa làm vừa chơi nhưng vẫn cho bạn số tiền đủ tiêu Tết. Kinh doanh hoa ngày Tết là phương án không còn xa lạ gì với nhiều bạn trẻ nhưng vẫn thu hút được khá nhiều sự đầu tư táo bạo bởi "lãi suất khủng". Chẳng hạn như hoa cúc từ 800 đến 1.500 đồng/bông, có thể bán ra khoảng 3.000 - 4.000 đồng hoặc một cành ly giá 30.000 bán ra từ 50.000 - 60.000 đồng. Mời quý độc giả xem clip Hướng dẫn cách làm thần tài vàng may mắn dịp tết - Nguồn: Idyllic Channel

