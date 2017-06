Bãi biển mới toanh ở Quảng Nam hớp hồn giới trẻ Việt

Hãy tạm quên Cửa Đại hay An Bàng, Cù Lao Chàm ở Hội An - vốn đã quá nổi tiếng. Bãi biển Hà My vừa mới mẻ, vừa hoang sơ được báo Anh Telegraph chọn vào top 10 những bãi biển đẹp nhất châu Á. Ảnh: madcoxo Bãi biển Hà My nằm bên tuyến đường ven biển nối TP Đà Nẵng với phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), nơi đây với bờ cát trắng phau trải dài ngút tầm mắt, nước biển trong vắt cực hút hồn mỗi du khách ghé thăm. Ảnh: quangnamtourism Bãi biển Hà My Quảng Nam vẫn còn giữ những nét nguyên sơ, chưa có quá nhiều dấu chân của khách du lịch. Bạn nghĩ sao khi nằm trên chiếc võng dưới hàng dừa, nhắm mắt tận hưởng không khí bình yên và lắng nghe những tiếng sóng vỗ rì rào. Ảnh: irin8808 Có lẽ biển Hà My đẹp nhất trong ngày chính là lúc bình minh lên và khi hoàng hôn xuống. Những lúc này biển Hà My khoác lên mình một vẻ đẹp diều kỳ, làm say lòng bất cứ một du khách nào dù là khó tính nhất. Ảnh: quintvietnam Chắc chắn bạn đã từng mơ ước, được một lần thả mình với thiên nhiên mà xunh quanh chẳng có ai. Hay tạo dáng chụp 100 kiểu ảnh với bờ biển xanh bờ cát trắng và "biển này là của nhà ta". Vậy thì Biển Hà My là sinh ra để dành cho bạn đó. Ảnh: jana_zet Đừng lo lắng về vấn đề dịch vụ của Hà My chưa phát triển nhé bạn. Xung quanh biển Hà My có nhiều địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho bạn lựa chọn từ sang chảnh đến bình dân. Tuy còn hoang sơ và chưa đông đúc nhưng thứ đã rất hoàn hảo cho bạn một chuyến du lịch trọn vẹn. Ảnh: agirl2008 The Four Seasons The Nam Hai Resort cực sang chảnh, hay nếu muốn trải nghiệm homestay bạn có thể lựa chọn Ha My Side Hoi An Homestay, khách sạn thì ở phía tây bắc của bãi biển luôn sẵn sàng chào đón bạn. Ảnh: agirl2008 Bãi biển Hà My, đứng ở đâu cũng có thể cho bạn được một bức ảnh siêu hot. Bạn sẽ sở hưu một bức ảnh cực đẹp mà chẳng ngại bị "đụng hàng" với ai. Ảnh: evetin96 Ăn đồ hải sản ở Hà My thì chỉ có mê, đồ biển cực kỳ tươi ngon, mà giá cả lại rất bình dân. Ảnh: debbche Tranh thủ nơi này còn vắng và hoang sơ, xách balo lên và đi thôi các bạn ơi. Ảnh: amyyabroad Chỉ cần đặt chân tới đây thôi là đảm bảo bạn sẽ không phải hối hận về sự lựa chọn này. Ảnh: quangnamtourism

